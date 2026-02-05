Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios y dónde ver cada competencia de Donovan Carrillo

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Fotoarte: La Crónica

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 están a punto de convertirse en uno de los eventos deportivos más seguidos del año. Organizados en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, esta edición reunirá a más de 90 países del 4 al 22 de febrero, con 16 disciplinas, nuevas pruebas y la participación de figuras históricas del deporte invernal.

Este año, la justa no solo representa un reto atlético, sino una oportunidad para que millones de aficionados descubran nuevas historias de perseverancia —como la participación de atletas mexicanos en deportes menos conocidos del hielo y la nieve—, y también ofrece un retorno esperado: el de los jugadores de la NHL (National Hockey League), que compiten por primera vez desde 2014.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos arrancan oficialmente el 4 de febrero (curling), pero la ceremonia de apertura es este 6 de febrero desde Milán, Italia en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde puedo ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 desde México?

La transmisión está disponible por Claro Sports, ViX y Canal 9/TUDN con cobertura completa.

¿Quiénes son los atletas mexicanos que compiten?

Para esta edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno, México está representado por cinco atletas: Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Lasse Gaxiola y Sarah Schleper.

Atletas mexicanos y calendario de participación

México estará representado por cinco atletas, algunos con trayectoria olímpica previa y otros marcando historia en disciplinas poco tradicionales para el país.

Calendario de los mexicanos (hora del Centro de México):

Donovan Carrillo – Patinaje artístico

Programa corto: 10 de febrero, 11:30 horas

Programa libre: 13 de febrero, 12:00 horas

Regina Martínez – Esquí de fondo (10 km femenil)

12 de febrero, 6:00 horas

Allan Corona – Esquí de fondo (10 km varonil)

13 de febrero, 4:45 horas

Lasse Gaxiola – Esquí alpino

14 y 16 de febrero, 3:00 horas y 6:30 horas

Sarah Schleper – Esquí alpino femenil

15 y 18 de febrero, 3:00 horas y 6:30 horas

¿Qué día será cada premiación?

Luego de las primeras competencias, las premiaciones quedarán establecidas en las siguientes fechas:

8 de febrero: Medalla de oro, descenso de esquí alpino femenino.

13 de febrero: Medalla de oro, patinaje artístico masculino.

18 de febrero: Medalla de oro, eslalon de esquí alpino femenino.

19 de febrero: Medalla de oro, patinaje artístico femenino. Partido por la medalla de oro, hockey sobre hielo femenino. Primeras medallas de oro en esquí de montaña, un nuevo deporte olímpico.

El regreso de la NHL y lo que significa para los Juegos

Una de las grandes noticias de esta edición es el regreso de jugadores de la NHL a las competencias olímpicas de hockey sobre hielo después de 12 años de ausencia, lo que eleva el nivel de emoción y protagonismo de uno de los deportes más populares del evento.

Con toda esta información, no te podrás perder ni un sólo segundo de esta justa olímpica que vendrá llena de emociones y mucha pasión por los deportes invernales.