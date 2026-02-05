Necaxa vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver (Fb: Necaxa Femenil - Chivas Femenil )

¿Chivas mantendrá el invicto como visitante en la casa de las Centellas?

El partido correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil entre Guadalajara y Necaxa se llevará a cabo este jueves 5 de febrero en el Estadio Victoria.

Te compartimos todos los detalles para que no te pierdas la transmisión en vivo de este duelo de la Liga MX Femenil.

Necaxa vs Chivas Liga MX Femenil: horario del partido de hoy, jueves 5 de febrero

El partido de Necaxa vs Guadalajara Femenil, correspondiente a la Liga MX Femenil del Clausura 2026, está programado para este jueves 5 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Las jugadoras del Rebaño Sagrado intentarán mantener el invicto frente a unas Centellas que buscarán hacer de su cancha un verdadero campo de batalla a su favor.

Necaxa vs Chivas Femenil Liga MX: canal, cómo y dónde ver el partido de Guadalajara este 5 de febrero

Las rojiblancas llegan con la moral en alto, luego de superar a León Femenil por marcador de 3 goles a 1 en la jornada pasada.

El partido de Guadalajara Femenil contra Necaxa se podrá ver en vivo a través del canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube. Además, también podrá disfrutarse mediante ViX+.

Un duelo clave para las Chivas, que marchan en el tercer puesto de la tabla, frente a unas Centellas que buscarán romper la buena racha rojiblanca y escalar posiciones, tras la derrota 5-0 sufrida ante Mazatlán Femenil.