NFL en México: ¿Jugarán Dallas Cowboys en CDMX? (Estadio Banorte - Dallas Cowboys )

Durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl, Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció el regreso de la liga estadounidense de futbol americano a la Ciudad de México para la temporada 2026, tras cuatro años de ausencia.

Además, el Estadio Banorte será sede de un partido de temporada regular de la liga profesional de futbol americano de Estados Unidos, y aquí te contamos si los Dallas Cowboys serán el equipo que dispute ese encuentro en el recinto mundialista, icónicamente conocido como el Estadio Azteca.

¿Jugarán Dallas Cowboys en CDMX este 2026?

Tras el anuncio del comisionado de la NFL, muchos aficionados mexicanos de este deporte de alto impacto se preguntan qué equipo jugará en la cancha del Estadio Banorte cuando por fin esté listo.

Hasta el momento, no se ha anunciado de manera oficial algún partido de los Dallas Cowboys en la Ciudad de México; sin embargo, Jerry Jones, propietario del equipo, ha externado su interés en que la franquicia juegue un partido en el Estadio Banorte.

“Cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Cowboys allá”, expresó Jones tras ser cuestionado sobre una posible visita del equipo a México.

¿Cuántas veces ha estado la NFL en México?

Fue hace cuatro años cuando la NFL volvió a pisar suelo mexicano, específicamente el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron a los Arizona Cardinals en la Ciudad de México.

Hasta hoy, la NFL ha disputado cinco partidos de temporada regular en territorio mexicano. El primero se llevó a cabo el 2 de octubre de 2005, cuando los Arizona Cardinals derrotaron a los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca.

Además de 2005, la NFL ha visitado México en 2016, 2017, 2019 y 2022.

Equipos como Oakland Raiders, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Houston Texans, Arizona Cardinals y San Francisco 49ers han disputado partidos oficiales en la Ciudad de México.