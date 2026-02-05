Real Madrid vs Barcelona femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Copa de la Reina en vivo

Real Madrid vs Barcelona | Copa de la Reina 2026 Las dos máximas rivales del futbol español se enfrentan en busca de un boleto a semifinales.

El futbol europeo femenil tendrá un partido estelar previo al fin de semana con los cuartos de final en la Copa de la Reina entre Real Madrid y el Barcelona. Las actuales bicampeonas del certamen visitan a las ‘merengues’ que en los últimos años han hecho una fuerte inversión para competir por títulos. Ahora, tienen la oportunidad de demostrar que están listas para llevar este trofeo a sus vitrinas, mientras que las blaugranas quieren mantenerse como las rivales a vencer.

Los cuartos de final de la Copa de la Reina arrancaron recientemente y el Atlético de Madrid se convirtió en las primeras semifinalistas de este año. Del otro lado de esta llave, tendremos este Clásico español con el Real Madrid y el Barcelona. Las ganadoras se medirán al Tenerife en la siguiente ronda, donde se disputará uno de los boletos a la gran final.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona? | Copa de la Reina 2026

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Real Madrid vs Barcelona? | Copa de la Reina 2026

Disney+ Premium

Previa del Real Madrid vs Barcelona | Copa de la Reina 2026

El Real Madrid Femenino y el FC Barcelona Femenino protagonizan este jueves 5 de febrero un nuevo Clásico en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2026, un duelo a partido único que otorgará un último boleto a las semifinales del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Di, en un contexto marcado por la reciente final de la Supercopa, donde las blaugranas se impusieron 2-0.

El conjunto merengue, dirigido por Pau Quesada, encara el compromiso con la obligación competitiva de frenar la hegemonía azulgrana en los enfrentamientos directos y sostener una propuesta intensa, basada en presión alta y transiciones rápidas. Jugadoras como Caroline Weir, Athenea del Castillo y Linda Caicedo aparecen como piezas clave en el frente ofensivo, dentro de un once que busca mayor contundencia para equilibrar un historial claramente favorable al rival. Además, el equipo blanco llega con algunas bajas sensibles en su plantilla, lo que condiciona la planificación táctica del encuentro.

Por su parte, el Barcelona de Pere Romeu mantiene su estatus de favorito tras dominar los Clásicos recientes y conservar una estructura colectiva consolidada, caracterizada por posesión prolongada, movilidad interior y amplitud por bandas. Futbolistas como Alexia Putellas, Patri Guijarro y Vicky López lideran el centro del campo, mientras que el poder ofensivo se sostiene en figuras como Ewa Pajor o Caroline Graham Hansen, elementos determinantes en el último tramo de la temporada.