Roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026: está Arozarena y batean a Julio Urías

México entra a la recta final de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un roster que confirma continuidad y una lectura más madura del escenario internacional. La selección dirigida por Benjamín Gil entiende que el tercer lugar de 2023 es un estándar mínimo para esta edición.

Bajo esa lógica, el equipo se construyó alrededor de liderazgos ofensivos claros, con Randy Arozarena y Joey Meneses como ejes productivos, mientras asimila ausencias que obligan a redistribuir el peso de la novena mexicana que saltará al diamante en busca del título.

México llega con menos dependencia de una sola figura y con una columna vertebral de jugadores que ya saben competir en contextos de máxima presión.

Las ausencias de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El análisis del roster pasa inevitablemente por las bajas. Isaac Paredes, uno de los bates mexicanos más consistentes en Grandes Ligas, quedó fuera por temas médicos.

En el caso de Julio Urías, aunque no existe una restricción directa de MLB, sus asuntos legales pendientes en Estados Unidos llevaron a la directiva y a la federación a dejarlo fuera del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Benjamín Gil señaló que no será considerado mientras la situación no se aclare.

Roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La nómina definitiva está compuesta por 30 peloteros, de los cuales 13 tuvieron participación en Grandes Ligas la temporada más reciente. La distribución prioriza el pitcheo, con 15 lanzadores.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson

Infielders: Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías, Ramón Urías

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Alek Thomas, Julián Ornelas, Alejandro Osuna

Pitchers: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, José Urquidy, Andrés Muñoz, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Taijuan Walker, Víctor Vodnik

Jugadores a seguir de Mexico en el Clásico Mundial de Beisbol

El liderazgo ofensivo de México vuelve a recaer en Randy Arozarena, quien en el Clásico Mundial 2023 firmó una de las actuaciones individuales más dominantes del torneo. Su línea ofensiva fue excepcional, con promedio de bateo de .450, nueve carreras producidas y un porcentaje de embasarse de .607, cifras que reflejan impacto constante y capacidad para responder en momentos de máxima exigencia. Su slugging de .900 y un OPS superior a 1.500 lo colocaron como el bate más productivo de la selección y uno de los más temidos del certamen.

A su lado, Joey Meneses ofrece un perfil distinto, pero igual de valioso. En tres temporadas completas en Grandes Ligas acumuló un promedio de bateo de .274, con 29 cuadrangulares y 165 carreras impulsadas en 286 juegos.

Calendario de México en el clásico Mundial de Beisbol

México competirá en el Grupo B, con sede en el Daikin Park de Houston, un escenario que exigirá ejecución inmediata. El debut será el 6 de marzo frente a Gran Bretaña, seguido por Brasil el día 8, Estados Unidos el 9 y el cierre ante Italia el 11 de marzo.