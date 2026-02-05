Tigres vs Cruz Azul Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Tigres vs Cruz Azul Femenil La Maquina vista el Estadio Universitario en busca de dar la campanada en el Volcán (Crónica Digital)

Tigres UANL y Cruz Azul Femenil protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 7 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, a disputarse hoy en el Estadio Universitario. A continuación, te presentamos todos los detalle del partido de este jueves 5 de febrero: horario y dónde ver en vivo.

Ambas escuadras llegan con 11 unidades y la sensación de que este partido puede marcar un punto de quiebre en su torneo, ya que la mitad del campeonato comienza a definir a las candidatas reales a la Liguilla del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico Tigres vs Cruz Azul Femenil | Partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las Amazonas sostienen una hegemonía histórica frente a Cruz Azul que pesa en lo anímico y en lo estratégico. En 16 enfrentamientos directos de Liga y Liguilla, Tigres nunca ha perdido ante las celestes, con un balance de 12 victorias y cuatro empates.

La fortaleza felina se acentúa en el Volcán. Tigres ganó los siete partidos que ha disputado como local ante Cruz Azul en la Liga MX Femenil, una tendencia que se refuerza con su presente en casa, donde suma ocho encuentros consecutivos sin derrota entre fase regular y Liguilla.

En ataque, Tigres muestra una dependencia productiva de Diana Ordóñez, quien suma siete de los 12 goles del equipo en el torneo y ha participado directamente en ocho anotaciones.

Cruz Azul Femenil llega con señales de crecimiento, reflejadas en su victoria 3-1 sobre Querétaro, aunque el reto de esta noche será sostener ese nivel ante un rival que presiona alto y castiga cualquier desajuste defensivo.

La Máquina tiene un diferencial de gol positivo y una ofensiva que ya encontró variantes, aunque sus antecedentes ante Tigres obligan a un planteamiento casi perfecto para competir por los puntos.

El duelo más reciente entre ambos fue en la liguilla pasada, cuando las Cementeras se quedaron en la orilla de la final tras caer 3-2 en el marcador global ante las eventuales campeonas. El pronóstico favorece a Tigres por su solidez colectiva, su eficacia ofensiva y su dominio histórico.

¿A qué hora juegan Tigres vs Cruz Azul Femenil hoy?

El encuentro se disputa este jueves 5 de febrero de 2026, en el Estadio Universitario de San Nicolás de la Garza, Nuevo León. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del Centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs Cruz Azul Femenil?

El partido Tigres vs Cruz Azul Femenil podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de FOX One, plataforma de streaming que requiere suscripción.

Alineaciones probables Tigres vs Cruz Azul Femenil

Tigres Femenil: Natalia Colin; Greta Espinoza, Ève Périsset, Itzel González; Jennifer Cordinalli, Myra Delgadillo, Jennifer Hermoso; Stephany Mayor, Mariza Nascimento, Chrestinah Thembi; Diana Ordóñez.

Cruz Azul Femenil: Alejandría Godínez; Karol Arcanjo, Leigh-anne Robe, Ivonne Gutiérrez, Araceli Torres; Liliana Rodríguez, Daniela Calderón, Valeria Valdez; Aerial Chavarin, Ana Lucía Martínez, Michaela Abam.