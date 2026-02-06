Mazatlán vs Chivas: horario, canal y cómo ver en vivo la Liga MX

Chivas llega a Mazatlán como uno de los equipos más sólidos del Clausura 2026, con buenos resultados en las primeras jornadas y mostrando un ataque eficiente. El equipo tapatío buscará afianzar su posición en la tabla y mantener el invicto fuera de casa.

Por su parte, Mazatlán FC enfrenta la presión de conseguir su primer triunfo del torneo. Tras un inicio complicado, los locales esperan aprovechar la localía y corregir errores defensivos para sumar puntos que les acerquen a la zona de repechaje.

El duelo promete intensidad, con Chivas intentando controlar el balón y Mazatlán buscando aprovechar contragolpes y la velocidad de sus delanteros. Estadísticamente, los tapatíos llevan ventaja en enfrentamientos directos recientes, pero los locales confían en romper esa racha.

¿Cuándo y dónde ver Mazatlán vs Chivas?

El partido se jugará el viernes 6 de febrero de 2026 a las 21:06 horas (hora del centro de México) en el Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa.Transmisión en TV abierta: Azteca 7