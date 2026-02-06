Serie del Caribe 2026: partidos y horarios de las semifinales

Serie del Caribe 2026 Las semifinales se disputarán este viernes 6 de febrero con dos equipos mexicanos buscando instalarse en la gran final.

Las semifinales de la Serie del Caribe 2026 arrancan el día de hoy con los dos equipos mexicanos buscando lo que sería una histórica final. Tanto los Charros de Jalisco como los Tomateros de Culiacán consiguieron su lugar en esta ronda, y estarán enfrentando a los Leones del Escogido (República Dominicana) y a los Cangrejos de Santurce (Puerto Rico) respectivamente.

Tras la fase preliminar, cuatro de cinco equipos continúan en esta fase de eliminación. Los Leones del Escogido perdieron su oportunidad de terminar invictos, pero se mantienen como los líderes y los rivales a vencer de esta instancia. Además si Charros y Tomateros ganan su respectivo enfrentamiento, tendriamos una final con equipos mexicanos por primera vez en la historia.

Partidos y horarios de la Serie del Caribe 2026 | Semifinales

Serie del Caribe 2026 | Semifinales Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán representan a México en esta instancia de semifinal de Serie del Caribe.

Leones del Escogido vs Tomateros de Culiacán | viernes 6 de febrero (14:00 horas)

El duelo entre Leones del Escogido y Tomateros de Culiacán abrirá las semifinales de la Serie del Caribe 2026 este viernes 6 de febrero en el Estadio Panamericano, con el primer boleto a la final en juego. El conjunto dominicano llega como uno de los mejores equipos de la fase regular con marca de 3-1, mientras que los culichis avanzaron con récord de 2-2 y vienen motivados tras quitarle el invicto al Escogido en su último enfrentamiento, mostrando capacidad ofensiva y reacción en momentos clave. El choque promete un duelo estratégico entre dos novenas que se conocen bien y que repetirán enfrentamiento menos de 24 horas después de su último partido.

Cangrejeros de Santurce vs Charros de Jalisco | viernes 6 de febrero (19:00 horas)

En la segunda semifinal, Charros de Jalisco se medirá a Cangrejeros de Santurce en el turno nocturno, en un compromiso que enfrenta al anfitrión mexicano —segundo lugar del round robin con récord de 3-1— frente a una escuadra boricua que clasificó con marca de 2-2. Los jaliscienses buscarán aprovechar el respaldo del público y su consistencia en el torneo, mientras que Santurce intentará imponer su dinamismo ofensivo para dar la sorpresa y avanzar a la final. El formato elimina directamente al perdedor, por lo que se anticipa un choque de alta tensión y manejo preciso del pitcheo desde las primeras entradas.