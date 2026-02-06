Super Bowl 2026: ¿Cuánto dura un partido de fútbol americano? (X: New England Patriots y Seattle Seahawks,)

Como todos los años, el show de medio tiempo del Súper Bowl, que este 8 de febrero tendrá como figura estelar a Bad Bunny, atrae a millones de personas que no necesariamente están familiarizadas con el deporte de alto impacto norteamericano.

Y es precisamente por este espectáculo de medio tiempo que el partido tradicional de fútbol americano suele alargarse.

Si te interesa saber cuánto durará la final del Súper Bowl de principio a fin y cuánto dura un partido de fútbol americano tradicional, aquí te lo decimos.

¿Cuánto tiempo durará el Súper Bowl 2026?

Este 8 de febrero, New England Patriots se enfrentará a los Seattle Seahawks en la final del Súper Bowl 2026, por el trofeo.

La final de este domingo se dividirá en cuatro cuartos de 15 minutos cada uno, de la misma forma en que se juega un partido regular en la NFL.

En el fútbol americano, el tiempo es efectivo; esto quiere decir que puede haber tiempos fuera y el reloj se detiene durante el encuentro. Esto hace que la duración de un partido de fútbol americano sea de entre 3 y 3:15 horas en promedio.

Sin embargo, la final del Súper Bowl tiene un componente que provoca que el tiempo total del partido se alargue: el show de medio tiempo.

En este Súper Bowl 2026, se espera que el espectáculo comandado por el puertorriqueño dure aproximadamente media hora.

Por lo que la pausa habitual en un partido de fútbol americano, entre el segundo y tercer cuarto, se alargará, y se espera que la final del domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks tenga una duración total cercana a las cuatro horas.

Además del show de medio tiempo, se prevé que, debido a las pausas comerciales de uno de los eventos más vistos en el mundo, revisiones arbitrales detalladas por tratarse de una final, ceremonias, protocolos especiales y posibles tiempos extra, la final de este domingo 8 de febrero se alargue aproximadamente 45 minutos más.

¿Qué pasaría si Bad Bunny protesta contra ICE en el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl?

Bad Bunny ya utilizó los premios Grammy como plataforma para expresar su inconformidad ante el Departamento de Inmigración de Estados Unidos.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos”, dijo Bad Bunny frente a millones de espectadores.

Pero, ¿qué sucedería si el Conejo Malo utiliza el show de medio tiempo del Súper Bowl para enviar un mensaje crítico hacia la política de inmigración impuesta por el actual presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump?

Se trataría de un debate entre la libertad de expresión y las acciones legales derivadas de un contrato.

De acuerdo con Fraser Mackonven, socio del bufete británico Burness Paul y especialista en derecho deportivo y de entretenimiento, habría que analizar las características del mensaje político para determinar si violaría la legislación estadounidense o si entraría dentro del derecho a la libertad de expresión.

“Si la protesta se limita a algún tipo de mensaje político, imágenes o simbolismo, es poco probable que viole alguna ley”, afirmó Mackonven en entrevista para SportBible.

Sin embargo, según el especialista en derecho de eventos deportivos y espectáculos, la consecuencia más realista sería la posible violación de las condiciones contractuales entre Benito y la NFL.

De acuerdo con Mackonven, aunque en un contrato no se puede prohibir de forma absoluta la expresión política, debido a la naturaleza cerrada y milimétricamente estructurada de un show con el alcance del Súper Bowl, sí podrían imponerse sanciones económicas si se incumplen los términos acordados en el contrato.