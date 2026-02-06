Tigres vs Santos: horario, canal y dónde ver en vivo el partido del Clausura 2026

Tigres UANL se enfrentará a Santos Laguna este viernes 6 de febrero en el Estadio Universitario, en el partido que abre la actividad de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto regiomontano intentará hacer valer su condición de local para seguir sumando puntos importantes.

Tras las primeras fechas del campeonato, Tigres se ubica en la parte alta de la tabla, dentro de los primeros lugares con paso sólido, mientras que Santos Laguna se encuentra en la zona baja de la clasificación, por lo que el duelo representa una oportunidad clave para los laguneros de mejorar su posición.

El equipo felino llega con mayor regularidad y como favorito, mientras que los Guerreros buscarán dar la sorpresa y frenar su inicio irregular en el torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Santos en vivo?

El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión podrá seguirse en televisión abierta por Azteca 7, así como en los canales de Fox Sports y su plataforma digital para sistemas de paga.

El partido forma parte del tradicional “viernes botanero”, que marca el inicio de la jornada y suele ofrecer encuentros importantes en el desarrollo del Clausura 2026.