WWE SmackDown hoy 6 de febrero: horario, cartelera y dónde ver en vivo la lucha estelar

WWE regresa este viernes 6 de febrero de 2026 con una nueva edición de Friday Night SmackDown, un programa que continuará el desarrollo de historias después de lo ocurrido en Royal Rumble. La función se realizará en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, y contará con enfrentamientos clave dentro de la marca.

La empresa busca avanzar en sus principales rivalidades y comenzar a definir el panorama rumbo a los siguientes eventos importantes del calendario, por lo que se esperan anuncios, segmentos especiales y posibles sorpresas durante la transmisión.

¿Cuál es la lucha estelar y a qué hora ver SmackDown en México?

El combate principal anunciado para la noche será el enfrentamiento entre Shinsuke Nakamura y Tama Tonga, dos luchadores que protagonizarán un duelo de alto impacto dentro del programa.

En México, el episodio se podrá ver en vivo a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro). La transmisión estará disponible a través de Netflix, así como en plataformas digitales que cuenten con la señal correspondiente.

Este episodio será clave para marcar el rumbo de la marca azul en las próximas semanas, en un momento donde la WWE comienza a construir sus historias de cara a los grandes eventos del año.