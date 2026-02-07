Unión Laguna destrozó a Diablos en su casa

IMPLACABLES. Los bates de Unión Laguna produjeron nueve carreras en la primera entrada. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue una práctica de bateo. Algodoneras de Unión Laguna aprovechó que Diablos Rojos Femenil puso como abridora por vez primera en la temporada a Karla Téllez y le cayeron a palos, para anotar nueve carreras en el primer inning y llevarse el triunfo 34-19 en el primero de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Con este triunfo, las laguneras llegan a 5-6 en la temporada, ubicándose en la parte media de la tabla, mientras que Diablos sufrió su segundo revés consecutivo en casa, con marca de 8-3, aunque aún en la cima de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

TÉLLEZ SUFRE EN SU DEBUT; LAGUNA NO PERDONA

La manager escarlata Dennis Montemayor pagó caro no darle actividad a Téllez en todo el año y abusar de los brazos de Carley Hoover y la lesionada Lilian Tornés. Con la cubana fuera del dugout, se vio obligada a poner en el círculo a una lanzadora sin innings en la campaña.

Los bates de Unión Laguna aprovecharon la inactividad y produjeron nueve carreras en la primera entrada. Téllez salió tras lanzar dos tercios.

CHAPERO ENTRA AL RELEVO… Y RECIBE OTRO CASTIGO

Diablos trató de responder y anotó tres veces en el cierre del primer episodio.

Tras el rally inicial, ingresó Itandehui Chápero, quien debutó en la LMS, pero la recibieron con batazos que produjeron siete carreras más, para el 16-3.

DIABLOS TAMBIÉN BATEA, PERO NO ALCANZA

Las escarlatas reaccionaron y aprovecharon que Elaine Henley no encontró velocidad, timbrando siete carreras para el 16-10.

El tercer inning fue el único sin anotaciones, pero Unión Laguna explotó en el cuarto: tres jonrones consecutivos (Sarah Willis, Leanne Matthews, Azul Flores) y un cuarto de Logan Moreland, para un total de ocho carreras y el 24-10.

RÉCORDS, BATAZOS Y UN MARCADOR DESBORDADO

Las locales sumaron con cuadrangular solitario de Janae Jefferson y triple de Jazmyn Jackson, impulsada por Elizabeth Robert, para el 24-12.

Luego vinieron tres carreras más de Unión Laguna para el 27-12, y en el cierre Elisa Cecchetti conectó cuadrangular, rompiendo el récord de 37 hits en un partido.

TÉLLEZ VUELVE… PARA SEGUIR RECIBIENDO DAÑO

En la sexta, Montemayor regresó a Téllez, quien permitió jonrón de Aliyah Binford para el 29-13, empatando el récord de 42 carreras en un juego de la LMS.

Pero la marca duró poco: Leanne Matthews conectó un vuelacercas por el central que remolcó a Sarah Willis para el 31-13, estableciendo un nuevo récord de 44 carreras, que luego aumentó a 53.

FINAL EXPLOSIVO Y MÚLTIPLES RÉCORDS

En la séptima, Algodoneras aprovechó nuevamente a Téllez y timbró tres carreras más para el 34-13. En su último turno, con Karyme Palomares lanzando, Diablos sumó seis carreras gracias a jonrones de Zayas y Hernández, para el 34-19 final.

Entre los múltiples récords destaca que Azul Flores y Leanne Matthews empataron la marca de cinco hits en un juego.

La serie continuará este domingo en el Harp Helú, en punto de las 14:00 horas.