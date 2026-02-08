¿A qué hora es el Valencia vs Real Madrid hoy? TV, horario, cómo y dónde ver en vivo LaLiga EA Sports

Partido Valencia vs Real Madrid en vivo Fotoarte: La Crónica

Nuevamente, el Valencia y Real Madrid nos darán este domingo un nuevo capítulo emocionante de LaLiga 2025-26 cuando se enfrenten en el histórico Estadio de Mestalla.

Este duelo, correspondiente a la fecha 23 del campeonato español, reunirá a dos equipos con historias distintas, en un enfrentamiento que promete tensión, goles y decisiones tácticas de alto impacto. Es por ello que te dejamos todos los detalles que tienes que saber para no perderte ni un sólo minuto de este emocionante encuentro.

¿A qué hora es el Valencia vs Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido entre el Valencia vs Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga EA Sports se llevará a cabo este domingo 8 de febrero de 2026 en el Estadio de Mestalla a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En qué canal ver en directo en TV el Valencia - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido podrá verse en distintos servicios según el país: en DAZN LaLiga y Movistar LaLiga TV en España; Sky Sports en México; ESPN Deportes y DIRECTV Sports en varias regiones de América Latina; así como vía streaming en Disney+ o la app DGO.

¿Cómo llegan al partido cada equipo?

El Real Madrid llega como uno de los equipos protagonistas de LaLiga, presionando al líder del torneo en una lucha cerrada por el título. Con figuras destacadas y una plantilla de alto nivel, los merengues buscan consolidar su posición en la cima y extender una racha positiva que los mantenga en la pelea hasta el final del campeonato.

Por su parte, el Valencia CF afronta el compromiso con urgencia y responsabilidad. En una temporada donde su posición en la clasificación ha estado cerca de la zona baja, el equipo valencianista ve en partidos como este una oportunidad para recomponer su rumbo, sumar puntos valiosos y recuperar la confianza de su afición en un Mestalla que promete un ambiente encendido.

Vale la pena mencionar que las bajas por lesión o sanción en el Real Madrid tendrán un rol decisivo en el planteamiento ofensivo y defensivo. Jugadores importantes de peso mundial habrán dejado un vacío notable, lo que situará a otros protagonistas en la responsabilidad de liderar el ataque y buscar el gol.