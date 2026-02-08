Diablos Rojos se reivindica al vencer a Algodoneras

SAFE. Con este triunfo Diablos Rojos divide la serie, y viajará a Tabasco, para encarar a Las Olmecas. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos Femenil vio la oportunidad de vengarse y la tomó. Tras ser vapuleadas en el primero de la serie ante Algodoneras de Unión Laguna, las aún campeonas de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), se reivindicaron para vencer 8-18 en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Las escarlatas tuvieron una jornada de 13 hits, con lo que llegaron a una marca de 9-3 para mantenerse en el liderato del standing, mientras que Algodoneras se queda con 5-7, para ubicarse a la mitad de la tabla.

A pesar del triunfo, Diablos sigue comprometido con el bullpen, y su lanzadora estrella y abridora Carley Hoover apenas lanzó 3 entradas dos tercios, para que fuera relevada por la mexicana Karla Tellez, quien logró contener, con dificultades, los ataques de Unión Laguna.

INICIO TEMPRANERO

La carrera de la quiniela llegó en el primer inning, gracias Logan Moreland, quien se embasó en bola ocupada, llegó a segunda con batazo de Alyssa Washington, corrió a tercera en wild pitch y anotó en fly de sacrificio de Reagan Glanz.

Sin embargo, Diablos tenía clara su consigna, anotar desde el primer inning para olvidar la afrenta del día anterior.

Así, aprovecharon el descontrol de la abridora Aliyah Binford, quien embasó a sus primeras cinco rivales, para que Janae Jefferson y Yamilet Sandoval entraran de caballito, y Jazmyn Jackson en bola ocupada, ante una rola de Rosangela Jardínes, para el 1-3.

Diablos Rojos continuó su ofensiva en la segunda entrada, y volvió a anotar tres carreras, en los spikes de Jefferson y Jackson, con cuadrangular de Leannelys Zayas.

RESPUESTA LAGUNERA

En la apertura del tercer rollo, las Algodoneras regresaron al ataque y Ciara Bryan, Alyssa Washington y Reagan Glanz anotaron, tras hilar tres hits, y con eso regresaban a la pelea.

Pero los bates rojos respondieron con fortaleza, y en ese mismo tercer rollo, construyeron un rally de cinco anotaciones, en los spikes de Rosangela Jardines, Elissa Cecchetti, Ximena Guerrero, impulsadas por Grand Slam de Jefferson, además de Yamilet Sandoval, quien entró de caballito, para el 4-11.

Unión Laguna respondió con la misma moneda, un Grand Slam de Aliyah Binford, que impulsó a Bryan, Washington y Glanz, para el 8-11.

PUNTILLA ESCARLATA

Las campeonas Diablos Rojos defendieron esa ventaja al llegar a la quinta y la aumentaron con tres carreras (Jackson, Zayas y Jardines).

La ofensiva definitiva se dio en la sexta, con un cuadrangular más de Jackson, además de que Zayas, Robert y Cecchetti también timbraron, ante el brazo cansado de Binford, para el 8-18 definitivo.

Con este triunfo Diablos Rojos divide la serie, y viajará a Tabasco, para encarar a Las Olmecas; mientras que Unión Laguna irá a la casa de las Bravas de León, ambas series, a partir del jueves.