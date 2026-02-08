Valencia vs Real Madrid: resultado, resumen y goles de la Jornada 23 de LaLiga 2026

Resultados y resumen del partido Valencia vs Real Madrid Fotoarte: La Crónica

Este domingo 8 de febrero de 2026, el Estadio de Mestalla se vistió de emoción y tensión cuando Valencia Club de Fútbol recibió al Real Madrid en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26, con implicaciones en la pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El encuentro comenzó a las 14:00 horas en Ciudad de México y gran parte de Centroamérica. La transmisión fue seguida por aficionados de toda Latinoamérica y Europa a través de diversas señales de televisión y plataformas de streaming.

¿Cómo quedó el partido Valencia vs Real Madrid?

Desde el silbatazo inicial, Real Madrid mostró una propuesta ofensiva clara y dominante que se tradujo en el marcador, ya que se impusieron por 2-0 gracias a un gol de Álvaro Carreras en el minuto 66 y otra anotación de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento 90+1.

Carreras llenó de emoción el estadio al romper con el marcador empatado a ceros gracias a una jugada individual que desató la celebración en las gradas visitantes, mientras que Mbappé selló la victoria con un remate tras una asistencia de Brahim Díaz, sellando así un triunfo que mantiene al Madrid en la lucha por el título

Para el Real Madrid, este triunfo significó no solo la suma de tres puntos, sino también una dosis de confianza en un momento clave de la temporada. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa pelea palmo a palmo con el líder del campeonato y sabe que cada victoria en LaLiga es un paso más hacia las aspiraciones de título.

Por su parte, Valencia llegó al partido con urgencias y presión. El conjunto che ha estado cerca de la zona de descenso y afrontaba este duelo como una oportunidad para sumar puntos claves que le permitan alejarse de los puestos peligrosos. A pesar de la entrega incondicional de sus jugadores y el aliento constante de su afición en Mestalla, el marcador no se movió a favor del local.