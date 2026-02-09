Checo Pérez presume su auto y casco con Cadillac para la temporada de F1

Sergio “Checo” Pérez presentó oficialmente su nuevo monoplaza de Cadillac F1, equipo que hará su debut en la temporada 2026. El auto, revelado durante el Super Bowl, luce un diseño en negro con acentos verde lima, transmitiendo potencia y modernidad. Con este movimiento, Cadillac se suma por primera vez al campeonato mundial de automovilismo, apostando por Pérez como embajador y líder de su proyecto.

¿Un casco con identidad mexicana?

El nuevo casco de Checo mantiene un estilo sobrio y agresivo, con predominio del negro y detalles fosforescentes. En la parte superior destaca la bandera de México, símbolo de orgullo nacional y conexión con la afición. Patrocinadores como Claro, Mercado Libre, Tommy Hilfiger, KitKat, Jim Beam y Luuna acompañan el diseño, reforzando la mezcla de identidad cultural y proyección internacional.

Orgullo latino y mensaje cultural

Con frases como “2026 Edition, Vamos!” y “Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”, Pérez subrayó el carácter cultural y deportivo de esta nueva etapa. Su regreso tras un año sabático no solo marca un desafío deportivo, sino también un mensaje de representación continental en la máxima categoría.

Impacto deportivo, comercial y cultural