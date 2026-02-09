Chivas llega como favorito al Clásico Nacional

LA HORMIGA ATÓMICA. Armando González Alba, arma letal de las Chivas.

No recuerdo la última vez que Guadalajara llegó como favorito a un Clásico contra América.El Clásico Nacional del Apertura 2026 se presenta demasiado pronto, pero lo hace envuelto en un ambiente de morbo, contraste y circunstancias muy particulares para Chivas y Águilas.

Después de cinco jornadas, el Rebaño Sagrado marcha invicto y con paso perfecto: cinco triunfos, líder general, un equipo sólido y bien trabajado por Gabriel Milito, respaldado por una base con continuidad y refuerzos que han respondido desde el primer día.

LA “HORMIGA” GONZÁLEZ, ARMA CLAVE DEL GUADALAJARA

Otro punto a favor del Guadalajara es el gran momento de su goleador, la “Hormiga” González, segundo lugar en la tabla de anotadores en el torneo recién iniciado. Su impacto inmediato ha elevado el techo ofensivo del equipo.

Al otro lado está un América en plena reconstrucción, algo inusual en Coapa. El equipo atraviesa un periodo de incertidumbre tras las salidas de jugadores clave como Álvaro Fidalgo, mientras que los nuevos refuerzos —llamados a ser titulares— apenas están incorporándose.

UN TERRITORIO DESCONOCIDO PARA JARDINE

Es un escenario extraño para el técnico André Jardine y para la actual generación americanista que, aunque siguen siendo contendientes al título, atraviesan un momento de dudas.La buena noticia para la afición azulcrema es que la tormenta parece haber pasado, y ahora empieza una etapa de construcción con los elementos ya disponibles.

Aunque Chivas marcha como líder y es el equipo que mejor futbol despliega en este arranque de torneo, es difícil colocarlos todavía como el principal candidato al título.

EL LARGO CAMINO HACIA LA LIGUILLA

Sabemos que lo fundamental es llegar a la liguilla en el mejor estado posible, y aún falta mucho para esa instancia. Equipos como Toluca o Cruz Azul presumen planteles más amplios y, conforme avancen las semanas, deberían ir creciendo en funcionamiento.

Además, esta liguilla tendrá una particularidad: no contará con seleccionados nacionales. En Chivas, al menos tres jugadores estarán prácticamente seguros en la convocatoria, incluido su portero titular y el centro delantero que los ha mantenido en la pelea. Esa situación puede complicarle la fase final al Rebaño.

POR AHORA, DISFRUTEN: HAY UN CLÁSICO DIFERENTE EN PUERTA

Pero para la liguilla falta todavía un largo recorrido. Por lo pronto, es momento de disfrutar una semana especial: un Clásico Nacional diferente, uno en el que, por primera vez en mucho tiempo, Chivas llega como favorito por encima del América.