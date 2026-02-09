Chris Gotterup irrumpe en el Top-5 del ránking mundial tras su triunfo en Phoenix

INTRATABLE. Gotterup firma un salto histórico en la clasificación.

El estadounidense Chris Gotterup, de apenas 26 años, se convirtió este lunes en la gran novedad del Ranking Mundial de Golf (OWGR) al escalar del puesto 16 al 5 tras conquistar el torneo de Phoenix del PGA Tour, celebrado el domingo. Con este resultado, el joven talento logra la mejor ubicación de su trayectoria profesional, impulsado por su cuarto triunfo en el circuito estadounidense.

El sistema del OWGR actualizó sus tablas esta mañana, reflejando el impacto inmediato del dominante desempeño de Gotterup en Arizona, donde mostró solidez de tee a green y un cierre sin errores para imponerse con autoridad.

SCHEFFLER SIGUE AL MANDO Y MCILROY CONSERVA EL SEGUNDO PUESTO

En lo más alto del ránking permanece Scottie Scheffler, quien suma 681.47097 puntos y un promedio de 17.0368, tras finalizar tercero en Phoenix. El estadounidense mantiene un margen cómodo sobre sus perseguidores y prolonga su dominio una semana más.

Detrás de él se sitúan el norirlandés Rory McIlroy, con 395.08198 puntos, y los británicos Justin Rose y Tommy Fleetwood, quienes ocupan la tercera y cuarta posiciones, respectivamente. El top cinco lo completa el ascenso meteórico de Gotterup.

HENLEY, SPAUN, SMYLIE Y LA IRRUPCIÓN DE LIV GOLF

El top diez lo cierran los estadounidenses Russell Henley (6), J.J. Spaun (7), Ben Griffin (9) y Xander Schauffele (10), junto con el escocés Robert MacIntyre, que se coloca octavo.

La gran novedad del listado semanal es la inclusión por primera vez de puntos procedentes de los torneos del LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí. Este cambio estructural reconfigura el panorama competitivo y permitirá una comparación más equitativa entre jugadores de ambos tours.

El australiano Elvis Smylie, campeón de la primera prueba del LIV en Riad, logró el mayor ascenso de la semana al escalar del puesto 134 al 77, impulsado por su sólido desempeño en la capital saudí.

ECHAVARRÍA SIGUE COMO EL MEJOR LATINOAMERICANO; RAHM SUBE CON FUERZA

Entre los latinoamericanos, el mejor sigue siendo Nicolás Echavarría, aunque desciende de la posición 61 a la 65. El español Jon Rahm protagoniza un ascenso destacado: pasa del 97 al 67 gracias a su segundo puesto en Riad, en uno de sus mejores resultados desde su incursión en el LIV.

El también español David Puig se mantiene dentro del top 100, ocupando el puesto 87, seguido por el venezolano Jhonattan Vegas (95) y el argentino Emiliano Grillo (110).

PATRICK REED, INTRATABLE EN ORIENTE MEDIO

Otro jugador que escala posiciones de manera notable es el estadounidense Patrick Reed, reciente campeón del Masters de Catar. Reed asciende al puesto 17 tras sumar su segundo título en tres semanas dentro del DP World Tour, lo que le permite colocarse como líder destacado de la clasificación del circuito europeo, conocida como la “Carrera a Dubái”.

Con su actual racha, Reed se convierte en uno de los jugadores más en forma del invierno y apunta a una temporada de alto impacto en ambos lados del Atlántico.