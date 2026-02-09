Cruz Azul vs Tigres cambia de horario y así se jugará el partido de la Jornada 6

El Clausura 2026 continúa su marcha y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 6 sufrirá un ajuste importante. Cruz Azul y Tigres, dos planteles que han tenido un sólido arranque de torneo, se enfrentarán en un compromiso que podría tener impacto directo en los primeros puestos de la clasificación.

La Liga MX dio a conocer una actualización en la agenda oficial, por lo que los aficionados deberán tomar nota del nuevo horario para no perderse este enfrentamiento entre dos de los equipos más competitivos del futbol mexicano en la actualidad.

¿Cuál es el nuevo horario del Cruz Azul vs Tigres?

La Liga MX anunció que el encuentro entre Cruz Azul y Tigres, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026, se disputará el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. El ajuste fue informado de manera oficial a través de los canales del organismo.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

El enfrentamiento luce parejo, ya que tanto Cruz Azul como Tigres han mostrado regularidad en el inicio del campeonato. El conjunto felino se ubica en la segunda posición de la tabla con 10 puntos, mientras que La Máquina también suma 10 unidades y aparece en el tercer lugar por diferencia de goles.

Con ambos equipos peleando en la parte alta, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada y una prueba importante para medir sus aspiraciones rumbo a la Liguilla.