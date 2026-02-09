México Championship 2026: nueva sede, gran proyección y una temporada histórica para el PGA TOUR Américas

PRESTIGIO. Uno de los mejores campos de golf en México.

Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management afina detalles rumbo a lo que será una edición histórica: su primera celebración en el Club de Golf La Hacienda, un recinto emblemático al norte de la capital mexicana. — Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management afina detalles rumbo a lo que será una edición histórica: su primera celebración en el Club de Golf La Hacienda, un recinto emblemático al norte de la capital mexicana. La competencia se llevará a cabo del 4 al 7 de junio, formando parte del calendario oficial del PGA TOUR Américas.

El anuncio llega tras la confirmación del calendario 2026 del PGA TOUR Américas, integrado por 15 torneos en nueve países entre abril y octubre. La temporada concluirá en República Dominicana con el PGA Oceans 4 Tour Championship presentado por Scotiabank, certamen donde se definirán a los 10 mejores jugadores de la lista de puntos, quienes obtendrán su membresía al Korn Ferry Tour 2027.

LA PLATAFORMA QUE IMPULSA A LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Desde su creación, el PGA TOUR Américas se ha consolidado como la vía más sólida para el desarrollo de talentos jóvenes en su camino hacia el golf profesional de élite. Su estructura competitiva conecta directamente con el Korn Ferry Tour y, eventualmente, con el PGA TOUR, permitiendo un ascenso basado en méritos y consistencia.

“El Mexico Championship combina competencia de alto nivel con una organización alineada a los estándares del PGA TOUR Américas”, destacó Nicolás Gross, Director del torneo. “Para los jugadores, representa una oportunidad real de avanzar en su carrera profesional; para México, una vitrina internacional que refuerza su posición dentro del ecosistema global del golf”.

Esta visión coincide con el éxito reciente del circuito. Desde su integración en 2024 —tras la fusión del PGA TOUR Canadá y el PGA TOUR Latinoamérica—, el tour ha visto surgir figuras como los estadounidenses Johnny Keefer (2024) y Michael Brennan (2025), ambos campeones de la lista de puntos y hoy miembros del PGA TOUR 2026.

SCOTIA WEALTH MANAGEMENT, UN SOCIO ESTRATÉGICO

El torneo cuenta con el respaldo de Scotia Wealth Management, la división especializada de Scotiabank enfocada en soluciones integrales de gestión patrimonial para clientes de alto valor. Su participación representa un compromiso compartido con la excelencia, la planeación a largo plazo y el desarrollo sostenible del golf en la región.

La presencia de una firma global fortalece el posicionamiento del Mexico Championship dentro del calendario, atrayendo a jugadores con aspiraciones de dar el salto a los principales escenarios del golf mundial.

LA HACIENDA: UNA SEDE CON HISTORIA Y DESAFÍO DEPORTIVO

El Club de Golf La Hacienda, sede oficial del torneo, es uno de los recintos con mayor tradición en México. Fundado en 1958 y abierto en 1962, el campo fue diseñado por Larry Hughes y Robert Trent Jones, dos figuras fundamentales en la arquitectura moderna del golf.

Con 18 hoyos, Par 72, 60 hectáreas de superficie y una longitud de 7,431 yardas, La Hacienda se distingue por su trazo técnico, fairways estratégicos y greenes que exigen precisión, características ideales para medir a los mejores jugadores del tour.

“El Club de Golf La Hacienda cuenta con una larga tradición dentro del golf mexicano, y recibir al PGA TOUR Américas es un reconocimiento a nuestra historia”, señaló Luis Ríos, Presidente del Consejo de Administración. “Estamos preparados para ofrecer una sede que ponga a prueba a los jugadores y contribuya al crecimiento del golf profesional en México”.

UN 2026 CARGADO DE EXPECTATIVAS

Con un calendario más internacional, el PGA TOUR Américas busca fortalecer su presencia en Norte, Centro y Sudamérica. La inclusión de México como anfitrión de uno de los torneos clave del verano reafirma el potencial del país como plataforma para el desarrollo de talento y como destino atractivo para eventos deportivos de talla mundial.

El Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management se perfila como una cita imperdible para jugadores, aficionados, patrocinadores y medios especializados.