Pumas vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil (Chivas Femenil MX)

Pumas y Chivas se cruzan en Ciudad Universitaria. Duelo clave de la Jornada 8 en la Liga MX Femenil. Las Rojiblancas llegan con el ánimo en alto tras vencer en el Estadio Victoria a Necaxa, mientras que Pumas Femenil busca enderezar el timón tras su derrota frente a las Rojinegras.

Este lunes 9 de febrero, Club Universidad Nacional recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

En la Jornada 7, Alicia Cervantes y Adriana Iturbide concretaron los tres puntos para Chivas Femenil en Aguascalientes. La victoria de Chivas ante Necaxa les da la gasolina necesaria para enfrentar al equipo femenil del Club Universidad que viene de una derrota en el Estadio Jalisco ante Atlas.

Te compartimos los detalles para que no te pierdas el centro de esta tarde en la Liga MX Femenil.

Pumas vs Chivas: horario del partido de hoy en la Liga MX Femenil

Pumas y Chivas Femenil se enfrentarán hoy en el Estadio Olímpico como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. El partido está agendado para este lunes 9 de febrero a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Tras su victoria ante Necaxa Femenil, las Rojiblancas se colocan en la segunda posición de la tabla con 19 puntos, y Adriana Iturbide se reafirma como la máxima goleadora en lo que va del torneo para el Rebaño Sagrado Femenil.

Por su parte, la escuadra azul y oro buscará reponerse de las derrotas sufridas en sus dos últimos compromisos cuando reciba a Chivas.

Esto, luego de que Victoria Acevedo pusiera el 4-1 definitivo al minuto 59, tras rematar un tiro de esquina cobrado por Vanessa Penuna, dándole el triunfo a las Rojinegras en la jornada pasada.

Pumas vs Chivas Femenil: canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

El partido entre Chivas Femenil y Club Universidad Nacional Femenil, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, se podrá disfrutar a través del canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Además, podrá ser sintonizado vía streaming a través de la plataforma ViX.

Este encuentro puede ser una excelente oportunidad para que Roberto Medina, nuevo DT de las universitarias, reacomode su alineación y que CU se convierta en una herramienta clave para buscar los tres puntos.

Por su parte, Chivas Femenil saldrá este lunes por la tarde al Estadio Olímpico Universitario con el respaldo de siete partidos sin derrota en el Clausura 2026.