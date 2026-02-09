Ralf Schumacher prepara su boda y... ¿recibe el respaldo de su ex-esposa?

Ralf Schumacher confirmó que contraerá matrimonio con su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, en una celebración que se llevará a cabo a finales de mayo en Saint-Tropez, Francia. El evento se extenderá por varios días y contará con la presencia de familiares y amigos cercanos en un ambiente privado.

¿Quién es Ralf Schumacher?

Ralf Schumacher es un expiloto alemán de Fórmula 1 que compitió en la máxima categoría entre 1997 y 2007 con las escuderías Jordan, Williams y Toyota. Durante su carrera disputó 180 Grandes Premios, logró seis victorias y 27 podios, y sus mejores temporadas fueron en 2001 y 2002, cuando terminó cuarto en el campeonato.

¿Cuál fue la reacción de su ex esposa?

Cora Schumacher, con quien el ex piloto estuvo casado durante más de una década, sorprendió al pronunciarse de manera positiva sobre la noticia. A pesar de las diferencias del pasado, expresó que tanto ella como su actual pareja les desean felicidad y lo mejor en esta nueva etapa.

¿Por qué su vida personal generó controversia?

La separación entre Ralf y Cora estuvo marcada por conflictos públicos que se intensificaron en los últimos años. La situación tomó mayor relevancia mediática cuando el ex corredor hizo pública su orientación sexual y su relación actual, lo que derivó en tensiones familiares y declaraciones cruzadas.

