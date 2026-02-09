Tigres VS FC Juárez Femenil: Horario, cómo y dónde ver EN VIVO

El futbol femenil mexicano sigue creciendo y cada jornada ofrece partidos que reflejan el nivel competitivo que ha alcanzado la Liga MX Femenil. Este lunes 9 de febrero, Tigres recibe a FC Juárez en el Estadio Universitario, un escenario que se ha convertido en símbolo del apoyo masivo a este deporte. Más allá de los puntos en disputa, el encuentro representa un escaparate del presente y futuro de la liga.

Tigres llega con la etiqueta de favorito, respaldado por una plantilla sólida y una afición que nunca falla. El invicto que mantienen no es casualidad: se trata de un equipo que ha sabido reinventarse torneo tras torneo, consolidando su papel como referente del futbol femenil en México. Juárez, por su parte, encara el reto con la intención de demostrar que puede competir de tú a tú con las grandes, y que su proyecto deportivo tiene la capacidad de dar sorpresas.

¿Donde ver el encuentro entre Tigres UANL vs FC Juárez femenil?

El partido está programado para las 18:00 horas (6:00 PM), tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO a través de TUDN, ViX y la plataforma digital ViX+. La cobertura mediática es un reflejo del interés creciente por la Liga MX Femenil, que cada vez gana más espacio en televisión y plataformas digitales, acercando el espectáculo a nuevas audiencias.

Tigres, con su afición fiel y su capacidad de llenar estadios, se ha convertido en un motor de visibilidad, mientras que Juárez representa la lucha de los clubes emergentes por hacerse un espacio en la élite.

El resultado será importante, pero lo que realmente quedará en la memoria es la demostración de que el futbol femenil en México está en plena expansión. Tigres y Juárez no solo disputan tres puntos: disputan un lugar en la narrativa de un deporte que cada vez tiene más protagonistas y más historias que contar.