Atlético San Luis vs Pachuca Femenil: horario, canal y dónde ver en vivo la Jornada 8 del Clausura 2026

El partido entre Atlético San Luis y Pachuca se disputará este martes 10 de febrero de 2026, como parte de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en San Luis Potosí, y está programado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En qué canal y dónde ver el partido en vivo Atlético San Luis vs Pachuca Femenil?

El duelo no contará con transmisión en televisión abierta ni de paga. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ en su versión Premium.

También será posible seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil y de ambos clubes.

¿Cómo llegan Atlético San Luis y Pachuca?

Atlético San Luis atraviesa un complicado inicio de torneo, ya que no ha logrado ganar en las primeras jornadas y se ubica en la parte baja de la clasificación, por lo que buscará aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos.

Por su parte, Pachuca llega como uno de los equipos protagonistas del campeonato y con una de las ofensivas más peligrosas del torneo. Las Tuzas parten como favoritas, pero deberán imponerse en una cancha donde San Luis intentará dar la sorpresa.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos: San Luis para salir del fondo de la tabla y Pachuca para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.