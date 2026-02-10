Erick Portillo brilla con un podio de clase mundial en Trinec

DE ALTURA. Portillo, protagonista en la élite europea.

El mexicano Erick Portillo volvió a demostrar su calidad en el salto de altura al conquistar una brillante tercera posición en la reunión internacional de Trinec, República Checa, al igualar su mejor marca de la temporada con 2.25 metros.

La competencia fue dominada por el polaco Mateusz Kolodziejski, quien se llevó la victoria con un salto de 2.28 metros, superando al local Jan Stefela, medallista de bronce en los Mundiales de Tokio, que terminó segundo también con 2.25 metros, pero con menos intentos fallidos.

UN CONCURSO DE ALTO NIVEL Y UN MEXICANO A LA ALTURA

Portillo firmó un arranque impecable, superando sin fallas las primeras tres alturas del concurso en el Werk Arena de Trinec, lo que lo mantuvo entre los contendientes por el podio durante toda la jornada.

Las dificultades aparecieron con el listón en 2.25 metros, altura que ya había superado el sábado anterior en la reunión de Hustopece, también en República Checa. Esta vez, el chihuahuense necesitó tres intentos, lo que lo relegó al tercer puesto pese a igualar el registro de Stefela.

A UN SUSPIRO DE SU MARCA PERSONAL

Ya asegurado el tercer lugar, Portillo se lanzó sobre los 2.28 metros, marca que representa su mejor registro personal, conseguido en 2023, y que estuvo a milímetros de superar en su tercer intento.

Aunque no pudo franquear el listón, el mexicano dejó buenas sensaciones y confirmó que su regreso a la élite mundial es sólido y sostenido.

Más atrás terminó su hermano menor, Jair Portillo, quien ocupó la novena posición con un salto de 2.17 metros, ocho centímetros menos que los que consiguió el pasado sábado en Hustopece, donde finalizó quinto con 2.25 metros.

TRAYECTORIA DE ERICK PORTILLO: EL ASCENSO DEL TALENTO CHIHUAHUENSE

A sus 25 años, Erick Portillo se ha consolidado como una de las figuras mexicanas con mayor proyección en el atletismo de campo. Nacido en Cuauhtémoc, Chihuahua, inició su carrera en los Juegos Nacionales Conade, donde acumuló medallas que lo llevaron a integrarse a selecciones juveniles y posteriormente al equipo nacional mayor.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Marca personal de 2.28 metros (2023) , uno de los mejores registros mexicanos de la última década.

, uno de los mejores registros mexicanos de la última década. Finalista en Campeonatos Iberoamericanos y múltiples podios en el Tour Europeo Indoor .

y múltiples podios en el . Presencia continua en reuniones de categoría internacional en República Checa, Alemania, Italia y España .

. Representante de México en torneos rumbo al ciclo olímpico y aspirante natural a Los Ángeles 2028.

Portillo es reconocido por su técnica fina, su consistencia competitiva y su capacidad de cerrar concursos bajo presión, cualidades que lo han colocado como una de las cartas fuertes del atletismo mexicano en pruebas de salto de altura.

PATTERSON DOMINA EN LA RAMA FEMENIL

En la categoría femenil, la australiana Eleanor Patterson, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeona del mundo en Eugene 2022, se llevó el triunfo con un registro de 1.97 metros.

Pese a sus tres fallos sobre los 2.00 metros, Patterson superó a la jamaicana Lamara Distin (1.94 m) y a la