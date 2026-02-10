Pumas vs San Diego FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Pumas vs San Diego FC Club Universidad Nacional busca la remontada en la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Pumas y San Diego FC disputan el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. La serie llega condicionada por el 4-1 del partido de ida, resultado que coloca a los auriazules contra la pared. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy de la Concachampions en el Estadio Olímpico Universitario: horario y dónde ver en vivo.

El marcador adverso ante San Diego FC obliga a los universitarios a firmar una noche extraordinaria en CU, un escenario que históricamente ha sido refugio de gestas improbables y remontadas futbolísticas del Club Universidad Nacional.

Del otro lado, el club de la MLS llega con ventaja amplia y la tranquilidad de saber que un solo gol puede inclinar definitivamente la balanza a su favor.

Previa y pronóstico Pumas vs San Diego FC | Partido de la Concachampions 2026

Los dirigidos por Efraín Juárez necesitan anotar al menos tres goles para igualar la eliminatoria y avanzar. El margen de error es mínimo, ya que una anotación de San Diego FC sepultaría las aspiraciones de la remontada universitaria y el club de la MLS sellaría su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Pumas llega invicto en el Clausura 2026, con tres empates consecutivos y ubicado en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos y tiene opciones ofensivas para revertir el marcador, incluido Antuna, que se perfila para iniciar en la banca.

Los auriazules están obligado a asumir riesgos desde los primeros minutos, mientras San Diego FC intentará administrar su ventaja con orden y paciencia.

Las remontadas respaldan la esperanza universitaria. En 2020, Pumas revirtió un 4-0 ante Cruz Azul en semifinales y alcanzó la final gracias a su posición en la tabla. En 2022, repitió un 3-0 frente a New England Revolution en Concacaf tras caer por el mismo marcador en la ida y avanzó en penales. Incluso cuando no logró el título, como en la final de 2015 ante Tigres, el equipo fue capaz de igualar un 3-0 adverso y forzar tiempo extra.

Hoy el pronóstico es de un 3-1, marcador que dejaría fuera al equipo de Efraín Juárez.

¿A qué hora juegan Pumas vs San Diego FC hoy?

El partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions 2026 se disputará este martes 10 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs San Diego FC?

El duelo entre Pumas y San Diego FC se podrá seguir en transmisión televisiva por FOX. La opción en streaming estará disponible a través de FOX One. No habrá opción de verlo gratis en TV Abierta.

Alineaciones probables Pumas vs San Diego FC

San Diego FC: Pablo Sisniega; Wilson Eisner, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino; Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Pedro Soma, Amahl Pellegrino; Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer D.T. Mikey Varas.

Pumas: Keylor Navas; Jesús Rivas, Nathan Silva, Antonio Leone, Rubén Duarte; Álvaro Angulo, César Garza, Adalberto Carrasquilla; Pedro Vite, Jordan Carrillo y Robert Morales. D.T. Efraín Juárez.