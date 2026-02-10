Deportes

Consulta las alineaciones que se perfilan para el juego de hoy y en qué canal podrás ver el partido en vivo de Pumas

Pumas vs San Diego FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Por Juan Hernández
Pumas vs San Diego FC en vivo Concachampions
Pumas vs San Diego FC Club Universidad Nacional busca la remontada en la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Pumas y San Diego FC disputan el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. La serie llega condicionada por el 4-1 del partido de ida, resultado que coloca a los auriazules contra la pared. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy de la Concachampions en el Estadio Olímpico Universitario: horario y dónde ver en vivo.

El marcador adverso ante San Diego FC obliga a los universitarios a firmar una noche extraordinaria en CU, un escenario que históricamente ha sido refugio de gestas improbables y remontadas futbolísticas del Club Universidad Nacional.

Del otro lado, el club de la MLS llega con ventaja amplia y la tranquilidad de saber que un solo gol puede inclinar definitivamente la balanza a su favor.

Previa y pronóstico Pumas vs San Diego FC | Partido de la Concachampions 2026

Los dirigidos por Efraín Juárez necesitan anotar al menos tres goles para igualar la eliminatoria y avanzar. El margen de error es mínimo, ya que una anotación de San Diego FC sepultaría las aspiraciones de la remontada universitaria y el club de la MLS sellaría su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Pumas llega invicto en el Clausura 2026, con tres empates consecutivos y ubicado en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos y tiene opciones ofensivas para revertir el marcador, incluido Antuna, que se perfila para iniciar en la banca.

Los auriazules están obligado a asumir riesgos desde los primeros minutos, mientras San Diego FC intentará administrar su ventaja con orden y paciencia.

Las remontadas respaldan la esperanza universitaria. En 2020, Pumas revirtió un 4-0 ante Cruz Azul en semifinales y alcanzó la final gracias a su posición en la tabla. En 2022, repitió un 3-0 frente a New England Revolution en Concacaf tras caer por el mismo marcador en la ida y avanzó en penales. Incluso cuando no logró el título, como en la final de 2015 ante Tigres, el equipo fue capaz de igualar un 3-0 adverso y forzar tiempo extra.

Hoy el pronóstico es de un 3-1, marcador que dejaría fuera al equipo de Efraín Juárez.

¿A qué hora juegan Pumas vs San Diego FC hoy?

El partido de vuelta de la Ronda 1 de la Concachampions 2026 se disputará este martes 10 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs San Diego FC?

El duelo entre Pumas y San Diego FC se podrá seguir en transmisión televisiva por FOX. La opción en streaming estará disponible a través de FOX One. No habrá opción de verlo gratis en TV Abierta.

Alineaciones probables Pumas vs San Diego FC

San Diego FC: Pablo Sisniega; Wilson Eisner, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino; Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Pedro Soma, Amahl Pellegrino; Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer D.T. Mikey Varas.

Pumas: Keylor Navas; Jesús Rivas, Nathan Silva, Antonio Leone, Rubén Duarte; Álvaro Angulo, César Garza, Adalberto Carrasquilla; Pedro Vite, Jordan Carrillo y Robert Morales. D.T. Efraín Juárez.

