Resultados Liga MX Femenil: ¿Cómo quedó la tabla general tras la jornada 8 del Clausura 2026? ( Liga MX Femenil)

Hay movimientos en la tabla general de la Liga MX Femenil tras culminar la jornada 8 del Clausura 2026.

Varios encuentros cumbre dejaron sorpresas en el futbol femenil mexicano. El Clásico Joven se inclinó por las Águilas, quienes se llevaron los tres puntos de la Unidad Deportiva Centenario frente a Cruz Azul Femenil. Con esta victoria, América Femenil se posiciona como segunda de la tabla.

Por su parte, Pumas cobra autoridad en el Estadio Olímpico Universitario y, con gol de Ana Guarneros, asciende a la posición 6 de la tabla general, manteniendo su invicto como local.

Resultados Liga MX Femenil: tabla general tras la jornada 8 del Clausura 2026

Las Rayadas continúan en la cima con 22 puntos, colocándose a dos de diferencia de América, que con la reciente victoria en el Clásico Joven aumentó a 20 puntos, pisándole los talones a las regias. En el último lugar de la tabla se encuentran las Centellas, que han mantenido una constante baja en lo que va del torneo.

A continuación te dejamos cómo queda la tabla de la Liga MX Femenil tras los resultados de la jornada 8:

Rayadas — 22 puntos América — 20 puntos Pachuca — 19 puntos Guadalajara — 19 puntos Toluca — 18 puntos Pumas — 16 puntos Tigres — 14 puntos FC Juárez — 14 puntos Cruz Azul — 11 puntos Tijuana — 11 puntos Mazatlán FC — 11 puntos León — 9 puntos Puebla — 6 puntos Atlas — 5 puntos Santos — 2 puntos Atlético de San Luis — 2 puntos Querétaro — 1 punto Necaxa — 0 puntos

Resultados de la jornada 8 de la Liga MX Femenil

Las Rayadas marcan dominio en el torneo tras vencer 2 goles a 0 a Toluca Femenil. El partido, disputado el pasado lunes 9 de febrero en el Estadio BBVA, colocó a Monterrey Femenil en la primera posición de la tabla general.

León gana 3 a 1 a Necaxa como local y suma otros tres puntos a los seis que ya tenía, obteniendo un total de 9 puntos previo a la jornada 9.

Por su parte, Juárez le gana 1 a 0 a las felinas en su casa. Con esta derrota, Tigres Femenil deberá reponerse en el partido frente a Atlético de San Luis.

Gallos Blancos de Querétaro empata a 1 con Mazatlán FC, con un tanto de Guillermina Grant y otro de Ámbar González, respectivamente.

Mientras que Puebla se hace de los tres puntos en Club Alpha 3, aprovechando la localía frente a las rojinegras del Atlas, quienes se enfrentarán a las Chivas en la jornada entrante, un partido que definitivamente genera expectativa debido a la rivalidad y la capacidad que ambos clubes han demostrado en lo que va del torneo.