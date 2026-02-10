Sin expectativas en Cadillac F1 Team...

PASO A PASO. Cadillac tiene un largo camino por delante.

Los fanáticos de Sergio Checo Pérez deben de tener algo muy claro: el mexicano llega a un equipo nuevo, sin data y con todo por aprender. Si bien la escudería estadounidense ha realizado firmas importantes a directivos, ingenieros y mecánicos, no logró ‘atrapar’ a ninguno de los principales nombres de la serie. Los Andrea Stella y los Adrian Newey están en equipos de punta. Y aunque se hicieron de los servicios de Graeme Lowdon como jefe de equipo, la anterior experiencia del británico en Fórmula 1 fue en 2015, con el equipo Manor, con quienes se mudó al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde tuvo un desempeño variopinto. Así, la mayor experiencia y calidad se encuentra en los pilotos, pues al lado de Checo estará el también subcampeón Valtteri Bottas, pero en este deporte el mayor peso recae en los fierros...

BANDERA VERDE…

Así, a partir de este miércoles 11 en la segunda tanda de pruebas oficiales en Sakhir, tendremos un panorama más certero de la verdadera competitividad de Cadillac, que de acuerdo con el papel estará en los últimos lugares en los tiempos. Ya en los primeros tres días de tests, en Barcelona, España, se ubicaron en 18 y 19, de 20 asistentes, a unos cinco segundos del líder, que fue Lewis Hamilton, en el Ferrari.

El último puesto —que no es real— fue para el Aston Martin de Lance Stroll, quien sólo pudo dar cinco vueltas. Cadillac F1 Team sufrió de todos los problemas que aquejan a una escudería nueva, comenzando por el balance en el chasis. Hubo tropiezos en la puesta a punto, en lo aerodinámico y hasta en lo eléctrico. Nada que no se esperara. Bien lo dijo Checo, es mejor que falle ahora todo lo que tenga que fallar...

ENTRADA A PITS…

Y es que sólo de esa manera el equipo podrá pararse en su lugar real. Con los problemas detectados es como se puede mejorar. A pesar de que todos los equipos tuvieron que fabricar sus monoplazas desde cero, el contar con años —y hasta décadas— de experiencia hace que los avances sean mayores. Cadillac viene de la plataforma del equipo Andretti, una organización que, si bien participa en varios campeonatos internacionales, su fuerte había sido la IndyCar Series, una categoría que no es famosa por sus adelantos tecnológicos.

Cadillac desarrolló su monoplaza apegándose lo más posible a las reglas básicas dadas por la F1 y la FIA, para poder asegurar su participación. A partir de eso, es que comenzarán “a moverle” para arriba y para abajo. Las grandes escuderías ya tienen los elementos de seguridad detectados y los consiguen con cierta facilidad, por lo que pudieron enfocarse en el siguiente paso, que son las cuestiones aerodinámicas...

SALIDA DE PITS…

Cadillac tiene un largo camino por delante. La contratación de Nick Chester como jefe técnico deberá aportar cierto orden al equipo, luego de su experiencia en el equipo Mercedes de Fórmula E y su paso por Renault en F1, aunque nunca ha estado en un equipo campeón mundial de la serie. El respaldo financiero, con TWG y Chevrolet, deberá ayudar a mantener el desarrollo habitual de cualquier escudería nueva, pero hay que decirlo desde ahora: no veremos al equipo pelear por los pódiums y mucho menos por las victorias. En un gran fin de semana, los fans de Checo podrán soñar con algún punto. Así, en singular.

Cadillac y los otros 10 equipos de la serie estarán desde hoy y hasta el viernes en Sakhir, así que pendientes con lo que haga Williams, que no pudo estar en España...

BANDERA A CUADROS…

Pero no es la única categoría mayor que arranca su campaña. El jueves tendremos los primeros duelos de la NASCAR Cup Series, en el Daytona International Speedway, previo a las tradicionales 500 millas de Daytona, con las cuales da inicio el calendario puntuable oficial de la serie, el domingo 15. Daniel Suárez tuvo un buen resultado en The Clash, y en Daytona ha rodado en los primeros lugares. El mexicano se encuentra en adaptación a un nuevo equipo, también propiedad de TWG, el Spire Motorsports, y en este año lo veremos competir con el número 7 (normalmente en color verde). Mucha suerte para el regio, a quien seguiremos puntualmente...

Así las cosas… sobre ruedas.