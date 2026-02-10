Tigres vs Forge FC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

El encuentro de vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputará este martes 10 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso tendrá como escenario el Estadio Universitario, donde los felinos buscarán imponer condiciones ante su afición.

¿En qué canal se podrá ver el partido?

En México, el duelo podrá seguirse en vivo a través de la señal de FOX Sports en televisión de paga, así como por la plataforma de streaming Fox One, que requiere suscripción. El partido no estará disponible en televisión abierta.

¿Cómo llega la eliminatoria?

La serie se mantiene abierta luego de que el primer partido, disputado en Canadá, terminó con empate 0-0. Con este resultado, Tigres necesita una victoria para avanzar sin complicaciones, mientras que el Forge FC intentará dar la sorpresa como visitante.

¿Qué está en juego en la Concachampions?

El ganador de esta llave obtendrá su boleto a los octavos de final del torneo, que reúne a los mejores clubes de la región. La fase se disputa a eliminación directa con partidos de ida y vuelta durante el mes de febrero.