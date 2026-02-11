América vs Olimpia: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

América vs Olimpia Las Águilas buscan sellar su pase a octavos de la Concachampions (Crónica Digital)

Club América y Club Olimpia Deportivo juegan hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes en partido correspondiente a la vuelta de la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions: horario y dónde ve en vivo.

Previa y pronóstico América vs Olimpia | Partido de la Concachampions 2026

El marcador global favorece al equipo dirigido por André Jardine en la Concacaf Champions Cup 2026. Los de Coapa vencieron 2-1 a domicilio al conjunto hondureño, que busca dar la campanada en la Ciudad de México para meterse a los octavos de Final de la Concachampions 2026.

Los goles de Víctor Dávila y Ramón Juárez en el partido de ida otorgaron al conjunto mexicano control parcial de la serie, aunque el tanto de Jorge Álvarez mantiene a Olimpia con opciones reales de clasificación.

El reglamento establece que el marcador global define al clasificado, con el gol de visitante como primer criterio de desempate y la posibilidad de tiempo extra o penales si persiste la igualdad.

La escuadra dirigida por André Jardine atraviesa una racha positiva de resultados y ha mostrado capacidad para sostener ventajas.

Olimpia encara el compromiso con la obligación de asumir riesgos desde los primeros minutos. El club hondureño llega impulsado por resultados favorables en su liga local, donde se mantiene en las primeras posiciones.

Tras siete enfrentamientos oficiales, la serie se encuentra equilibrada con tres triunfos por bando y un empate, lo que refuerza la expectativa de un duelo disputado. El pronóstico favorece al América por la ventaja global, la localía y su momento futbolístico.

¿A qué hora juegan América vs Olimpia hoy?

El partido entre América y Olimpia se disputará este miércoles 11 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo | ¿En qué canal pasan el partido América vs Olimpia?

La transmisión en televisión estará disponible a través de FOX, mientras que las opciones en formato digital incluyen las plataformas FOX One y FOX+. No habrá posibilidad de ver el partido del América en TV abierta.

Alineaciones probables América vs Olimpia

América perfila un once con Luis Ángel Malagón en la portería; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja en la línea defensiva. En el mediocampo aparecen Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado y Erick Sánchez, con Brian Rodríguez como enlace ofensivo y la dupla de ataque integrada por Víctor Dávila y Raúl Zúñiga.

Olimpia proyecta a Edrick Menjívar en el arco; Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánchez y Kevin Güity en defensa. El mediocampo estaría conformado por Raúl García, Jorge Álvarez, José Pinto y Edwin Rodríguez, con Jorge Benguché y Jerry Bengtson como referencias en el frente.