Lamine Yamal y España jugarán contra Chile en Puebla: fecha del partido en el Cuauhtémoc. (Daniel Llerandi - EFE)

Ya hay fecha para el partido amistoso de la selección española vs. Chile en tierras mexicanas.

Tras la selección del estadio que recibirá el partido amistoso, que forma parte de la preparación de la selección donde figura Lamine Yamal, el equipo europeo se decanta por Puebla como la sede electa. Será el Estadio Cuauhtémoc el recinto que recibirá a España y a la selección chilena, previo a la justa mundialista.

Fecha del partido amistoso de España vs. Chile en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla

De acuerdo con la embajada de España en México, el seleccionado de “La Furia” enfrentará a Chile en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en territorio poblano.

⚽🇪🇸🇲🇽¡Rumbo al #Mundial2026! La @SEFutbol disputará un partido amistoso frente a Chile 🇨🇱 el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de #Puebla 🏟️. Una cita deportiva que fortalece los lazos entre España y México a través del fútbol 🤝✨

¡Nos vemos en Puebla! 🙌🔥 — Embajada de España en México (@EmbEspMex) February 11, 2026





Gobierno de Puebla realiza preparativos para recibir el amistoso entre España y Chile

Pese a que el Estadio Cuauhtémoc no forma parte de las sedes seleccionadas para recibir el Mundial 2026 en México, este partido figura como un importante logro para el territorio poblano.

De acuerdo con José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, en 2025 se realizó una inversión “extraordinaria, que no estaba contemplada en el presupuesto”, señalando que “se hizo una ruta crítica, se buscó que el campo de Puebla estuviera listo para abril del 2026”, puntualizó.