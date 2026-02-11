Monterrey vs Xelajú: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayados en Concachampions 2026

Monterrey vs Xelajú Rayados busca su pase a los octavos de final de la Concachampions (Crónica Digital)

Monterrey juega hoy contra Xelajú en partido correspondiente a la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de la Concachampions 2026: horario y dónde ver en vivo.

El juego está empatado a un gol y con ventaja para Rayados por la anotación de visitante. En caso de empate en el marcador global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante; de persistir la igualdad, el clasificado se definirá en tiempo extra y, si es necesario, en tanda de penales.

El equipo dirigido por Dómenec Torrent encara el compromiso con presión deportiva tras una racha irregular en sus últimos resultados, mientras el club guatemalteco llega con la motivación de mantenerse con vida en el torneo continental y con la esperanza de dar la campanada en la Concacaf Champions Cup 2026.

Previa y pronóstico Monterrey vs Xelajú | Partido de la Concachampions 2026

La eliminatoria entre Monterrey y Xelajú se definirá en territorio mexicano tras el empate 1-1 registrado en Guatemala, resultado que dejó sensaciones encontradas para ambos clubes.

El cuadro centroamericano tomó ventaja con anotación de Joffré Escobar al minuto 83, aunque un tanto de Jesús Corona en tiempo agregado permitió a Rayados rescatar la igualdad y sumar un gol como visitante que puede resultar determinante.

El equipo donde milita Sergio Canales parte con la obligación de avanzar en casa, respaldado por su historial en la competencia, donde presume cinco títulos y su consagración más reciente en 2021. El contexto deportivo genera exigencia adicional para Rayados, que suma dos empates y una derrota en sus tres partidos más recientes.

Xelajú encara el compromiso con el objetivo de sorprender. El equipo guatemalteco disputa su séptima participación en el torneo y vuelve a la competición tras más de una década de ausencia desde la edición 2012/13, cuando alcanzó los cuartos de final. El empate en la ida representó un resultado histórico para el club, que logró igualar con goles como local en un partido inicial de serie continental por primera vez.

En términos estadísticos, Monterrey ha empatado en nueve ocasiones como visitante en partidos de ida dentro de la competencia, logrando avanzar en cuatro de esos antecedentes.

El panorama sugiere una serie con el equipo guatemalteco jugando al contragolpe en busca de un error para liquidar el encuentro con un gol de visitante. Sin embargo, el pronóstico es de una victoria para Rayados por un marcador abultado.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Xelajú hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo | ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Xelajú?

La transmisión en vivo estará disponible mediante plataformas de streaming. El encuentro podrá seguirse a través de FOX One y FOX+. No se podrá ver en TV abierta.

Alineaciones probables Monterrey vs Xelajú

Para este encuentro decisivo, Monterrey podría presentar una alineación encabezada por Santiago Mele en la portería; una línea defensiva con Gerardo Arteaga, Daniel Aceves, Stefan Medina y Ricardo Chávez; en el mediocampo Fidel Ambríz y Óliver Torres, acompañados por Lucas Ocampos y Sergio Canales; en el ataque Joao Rodríguez y Uros Djurdjevic.

Por su parte, Xelajú se perfila con Rubén Silva bajo los tres postes; Manuel Romero, Yilton Díaz, Antonio López y Steven Cárdenas en defensa; Derrikson Quirós, Javier González, Juan Cardona y Raúl Calderón en la zona media; Kevin Ruíz y José Longo como referentes ofensivos, bajo la dirección técnica de Roberto Hernández.