Oud-Heverlee Leuven vs. Arsenal Femenino: horario, canal y pronóstico de la ida de los Play-Offs de la Champions 2026

El partido entre Oud-Heverlee Leuven y Arsenal Femenino se disputará este miércoles 11 de febrero de 2026 a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la ida de los Play-Offs de la UEFA Champions League Femenina y se llevará a cabo en el estadio del conjunto belga.

¿Dónde ver el partido en México?

El compromiso podrá seguirse en vivo a través de TVC Deportes, disponible en distintos sistemas de televisión de paga como Megacable, Totalplay y Dish.

Así llegan los equipos

El Arsenal Femenino tuvo una destacada actuación en la fase anterior, donde sumó 12 puntos y quedó cerca de avanzar de manera directa a los cuartos de final. Las inglesas intentarán confirmar su buen momento y acercarse a la siguiente ronda desde el primer encuentro.

Por su parte, el Oud-Heverlee Leuven consiguió su lugar en los Play-Offs tras una clasificación ajustada, acumulando seis unidades. El equipo belga buscará aprovechar su condición de local para mantener viva la eliminatoria.

Pronóstico del duelo

En el papel, el Arsenal parte como el favorito para imponerse en este primer enfrentamiento, gracias a la experiencia internacional y la calidad de su plantel. Se espera un partido con iniciativa del conjunto inglés y con la posibilidad de que logre una ventaja importante de cara al duelo de vuelta.