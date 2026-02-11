Real Madrid Femenino vs Paris FC: previa, hora, dónde ver y alineaciones Champions League 2026

Partido Real Madrid vs Paris FC en vivo Fotoarte: La Crónica

El equipo femenino del Real Madrid se prepara para uno de los duelos más importantes de la temporada: la ida del playoff de acceso a cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League 2025-26 ante el Paris FC. Este miércoles 11 de febrero, en el Stade Charléty de Francia, las blancas buscarán sacar ventaja para acercarse a los cuartos y soñar con un histórico camino en el torneo continental.

¿A qué hora juegan Paris FC vs Real Madrid femenil hoy?

El partido de ida se jugará este miércoles 11 de febrero a las 14:00 horas (tiempo de México) en el Stade Charléty.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Paris FC vs Real Madrid femenil hoy?

Si no te quieres perder ni un sólo segundo de este encuentro, la transmisión en vivo en México podrás seguirla a través de TVC Deportes.

Previa: contexto del enfrentamiento y cómo llega cada equipo

Esta eliminatoria entre Real Madrid Femenino y Paris FC es parte de los playoffs de acceso a cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League 2025-26, una fase crucial en la que ambos clubes buscan consolidarse entre los ocho mejores equipos de Europa.

El conjunto dirigido por Pau Quesada cerró la fase de grupos con un rendimiento sólido que le permitió avanzar al playoff, y habitualmente ha mostrado equilibrio entre ataque y defensa durante esta campaña continental. Por su parte, el Paris FC llega con el objetivo de sorprender en casa y sacar una ventaja que le permita soñar con dar la sorpresa contra uno de los clubes con aspiraciones más altas en el torneo.

El partido de ida se jugará este miércoles 11 de febrero a las 21:00 (hora local de Francia) en el Stade Charléty.