Abraham Ancer inicia en el Top 5 en LIV Golf Adelaide

Segunda parada de LIV Golf 2026. Abraham Ancer ha empezado bien en su primer recorrido en Adelaide. (Foto especial)

En su primer recorrido en LIV Golf Adelaide, el mexicano Abraham Ancer se metió entre los cinco mejores jugadores, después de un recorrido de 68 golpes (-4) que lo colocan a dos impactos de distancia de Marc Leishman y Bryson DeChambeau, quienes comparten el liderato luego de rondas de 66 golpes en el campo The Grange.

El tamaulipeco embocó seis birdies por dos bogeys para ronda de 68, mismo recorrido que firmaron Jon Rahm, Graemen McDowell y Joaquín Niemann, los cuatro comparten el quinto sitio de la clasificación solo superados por Leishman, que hizo ronda libre de bogeys; DeChambeau, Dustin Johnson (67) y Antony Kim (67).

Marc Leishman se emociona

“Formé parte de la victoria por equipos en 2024, y para mí fue como ganar un Major”, dijo Leishman, de 42 años. “Fue increíble tener a tanta gente igual de feliz para celebrar. Creo que una victoria australiana aquí sería enorme”.

Leishman aprovechó los pares 5 en la segunda mitad de su ronda, haciendo birdies en los hoyos 7, 9 y 10, además de embocar algunos putts clave para par, lo que le permitió mantener la tarjeta limpia a pesar del viento.

El resultado de Ancer (68), más el del chileno Niemann (68), del colombiano Sebastián Muñoz (69) y del mexicano Carlos Ortiz (75) tienen al equipo Torque GC en un empate al segundo sitio junto a RangeGoats GC y Ripper GC, todos con acumulado de -8 golpes para la prime Leishman ra ronda.

El primer lugar por equipos lo tiene 4Aces GC con Johnson (67), Kim (67), Detry (71) y Pieters (73) con -10 impactos. El 4Aces GC celebró la incorporación de Anthony Kim en sustitución de Patrick Reed que ya juega en el DP World Tour con la intención de regresar al PGA Tour.

Kim ha sido jugador independiente con Wild Card desde que regresó al golf profesional tras 12 años de ausencia para unirse a LIV Golf. El jueves fue la primera vez que vistió la indumentaria de los 4Aces.

Anthony Kim debuta en LIV Golf

Después de cerrar con cinco birdies en sus últimos ocho hoyos, Kim causó una excelente primera impresión en su nuevo equipo. Lideró el campo en greens en regulación y golpes ganados de aproximación el jueves.

“Creo que se ve bien con el uniforme de los Aces”, dijo Johnson, cuya ronda incluyó dos eagles. “Obviamente, también juega bien con él”.

Bryson DeChambeau también habló de su ronda del jueves. “Simplemente le di demasiado abajo a la bola. De hecho, le di bien. Fue un golpe perfecto directo al tee de salida. Fue increíble. Tengo que asegurarme de no pegarle con un ángulo de ataque demasiado negativo la próxima vez”.