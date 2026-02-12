Atlético de Madrid vs Barcelona: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de Copa del Rey

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se miden este jueves 12 de febrero en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026, en un enfrentamiento que promete intensidad y que podría marcar el rumbo de la eliminatoria.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

El encuentro se disputará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Metropolitano, casa del conjunto rojiblanco. La serie se definirá en partidos de ida y vuelta, el formato tradicional de esta fase del torneo.

The mission is clear. pic.twitter.com/d6FX74Ggbd — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 12, 2026

¿Dónde ver EN VIVO entre Atlético de Madrid vs Barcelona en México?

El partido podrá verse en Sky Sports a través del sistema de televisión de paga y también mediante la plataforma digital Izzi Go para suscriptores.

¿Cómo quedaron sus últimos tres enfrentamientos?

En los antecedentes más recientes entre ambos equipos, el balance favorece al conjunto azulgrana:

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid – LaLiga (2 de diciembre de 2025)

– LaLiga (2 de diciembre de 2025) Barcelona 4-2 Atlético de Madrid – LaLiga (marzo de 2025)

– LaLiga (marzo de 2025) Barcelona 1-0 Atlético de Madrid – Copa del Rey (semifinal de la temporada pasada, en el Metropolitano)

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Barcelona a la semifinal?

El Barcelona llega con el objetivo de mantenerse en la pelea por todos los títulos de la temporada y con la intención de tomar ventaja como visitante. El equipo blaugrana ha mostrado solidez ofensiva y buscará imponer su estilo de posesión ante un rival complicado.

Por su parte, el Atlético de Madrid confía en su fortaleza como local y en la intensidad que caracteriza a los equipos de Diego Simeone. Los colchoneros suelen hacerse fuertes en el Metropolitano, donde buscarán un resultado favorable antes del partido de vuelta.

¿Qué está en juego en esta serie?

En los últimos enfrentamientos entre ambos clubes, los partidos han sido muy disputados y con pocos goles. La diferencia podría estar en los detalles, ya que ambos equipos cuentan con plantillas competitivas y experiencia en instancias decisivas.

El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa del Rey, uno de los títulos más importantes del futbol español, lo que convierte esta semifinal en uno de los duelos más atractivos del calendario.