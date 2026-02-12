Boletos Mundial FIFA 2026: ¿Cuándo será la venta de boletos de “último minuto” y cómo participar?

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y la demanda por entradas ha sido histórica. Tras varias fases de venta y sorteos, muchos aficionados aún buscan una oportunidad para asistir al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA confirmó que habrá una última fase para conseguir boletos antes del inicio del Mundial.

¿Cuándo será la venta de boletos de último minuto?

La última fase de venta se realizará en abril de 2026. A diferencia de los sorteos anteriores, en esta etapa los boletos se asignarán por orden de llegada, por lo que la disponibilidad dependerá de las entradas que aún no se hayan vendido o que hayan sido liberadas.

Esta será la última oportunidad oficial para adquirir boletos directamente antes del inicio del torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

¿Cómo puedes participar en esta fase?

Para acceder a la venta, los aficionados deberán contar con un FIFA ID en el portal oficial de boletos. Una vez abierta la fase, será necesario ingresar al sistema lo antes posible, elegir los partidos disponibles y completar la compra en tiempo real.

La rapidez será fundamental, ya que los boletos para los encuentros más atractivos podrían agotarse en cuestión de minutos.

¿Qué partidos tendrán mayor demanda?

Los encuentros con mayor interés suelen ser los de la Selección Mexicana, el partido inaugural, los duelos de selecciones favoritas al título y las fases finales. Además, los juegos en sedes emblemáticas como el Estadio Azteca se perfilan entre los más solicitados por los aficionados.

La FIFA también habilitará su Mercado Oficial de Reventa, donde los aficionados podrán comprar boletos que hayan sido devueltos por otros usuarios. Este sistema será la única alternativa segura fuera de las fases principales de venta.

¿Por qué será tan competida esta última oportunidad?

El Mundial 2026 ha generado un interés sin precedentes, con millones de solicitudes en las etapas anteriores. Al tratarse del primer torneo con 48 selecciones y sedes en tres países, la demanda supera ampliamente la disponibilidad.

Por ello, la fase de último minuto representa la oportunidad final para quienes desean asegurar su lugar en el evento deportivo más importante del mundo.