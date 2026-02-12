Cadillac se clasifica octavo con Valtteri Bottas en los test en Bahréin

Test de pretemporada en Bahréin. Valtteri Bottas dio 67 vueltas que se sumaron a las 42 que Sergio Pérez dio por la mañana. (@Cadillac_F1)

En la segunda jornada de los test de Fórmula 1 en Bahréin, el registro más alto de la jornada lo consiguió el Ferrari de Charles Leclerc con 1m34s273 obtenido por la mañana y se mantuvo durante la tarde para cerrar en más alto de la clasificación tras 139 vueltas.

Lando Norris conservó el segundo puesto que había alcanzado más temprano, a medio segundo de Leclerc, y el británico fue quien más giró a lo largo del día, con 149 vueltas en su haber.

En esta sesión, Cadillac con Valtteri Bottas al volante marcó 1m36s824 para ubicarse octavo, con 67 vueltas, que se sumaron a las 42 que había completado Sergio Pérez por la mañana para otro día con más de un centenar de vueltas para el nuevo equipo de la F1.

Esta vez Cadillac causó dos banderas rojas. La primera por la mañana cuando el coche se detuvo con ‘Checo’ Pérez al volante, y la segunda cuando se desprendió el retrovisor derecho mientras Bottas conducía por la tarde.

La pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin tendrá su tercer y último día de acción este viernes, cuando Franco Colapinto será el único piloto de Alpine en pista, mientras que Cadillac volverá a repartir el trabajo entre sus dos pilotos, con ‘Checo’ Pérez participando en la sesión vespertina.