Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 6 | Clausura 2026

El futbol mexicano de Liga MX se aproxima a llegar a la mitad de la fase regular del torneo y este fin de semana tendremos una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas mantiene el liderato con paso perfecto después de cinco victorias al hilo, mientras las ‘Águilas’ parecen llegar con más dudas que certezas. También, tendremos un partido de contendientes entre los Tigres y Cruz Azul en la parte final de esta sexta fecha.

Partidos y horarios de la Jornada 6 | Liga MX, Clausura 2026

Liga MX | Jornada 6, Clausura 2026 Así se disputará la sexta fecha del torneo regular en el Clausura 2026 de la Liga MX con Chivas y América disputando el partido estelar del Clásico Nacional.

Puebla vs Pumas | viernes 13 de febrero (19:00 horas)

El viernes futbolero arranca de nuevo en la cancha del Cuauhtémoc. ‘La Franja’ ya salió del último lugar de la tabla de cocientes, pero todavía necesita puntos para evitar una de las multas que evitan el descenso. En frente, Universidad Nacional llega invicto con tres empates y dos victorias. Sin embargo, vienen de ser eliminados de la Concacaf Champions Cup y parece que la paciencia se acaba para Efraín Juárez como director técnico del equipo auriazul.

Toluca vs Tijuana | viernes 13 de febrero (21:05 horas)

Los actuales bicampeones de la Liga MX llegan con una racha de tres empates consecutivos. Los ‘Diablos’ han dejado ir puntos en las semanas recientes y ahora están en casa para buscar tres puntos que los devuelvan a la conversación por la parte alta de la tabla general. Por su parte, los Xolos aparecen con marca de cuatro ganados y sólo un triunfo. Aunque también están invictos, todavía no convencen a su afición para ser un equipo contendiente.

Atlético de San Luis vs Querétaro | sábado 14 de febrero (17:00 horas)

El equipo potosino ha perdido sus dos partidos en casa este torneo y necesitan una victoria para darle una alegría a su afición. El cuadro rojiblanco se encuentra en la parte baja de la clasificación y necesita un triunfo para no seguir rezagándose. Por su parte, Gallos viene de conseguir su primer triunfo del torneo y espera mantener el buen ritmo y seguir sumando.

Pachuca vs Atlas | sábado 14 de febrero (17:00 horas)

De forma simultánea, los Tuzos estarán recibiendo al Atlas en uno de los primeros juegos del día. Los Hidalguenses todavía han generado algunas dudas este torneo bajo la gestión de Esteban Solari, por lo que necesitan ser contundentes en este enfrentamiento. Mientras tanto, Atlas tiene una buena oportunidad de meterse en el top 3 de la tabla con una victoria y aprovechando que Tigres o Cruz Azul se enfrentarán este fin de semana, por lo que alguno deberá perder puntos.

Monterrey vs León | sábado 14 de febrero (19:00 horas)

Con su reciente derrota ante América y clasificarse apenas en la Concacaf Champions Cup ante Xelajú, Rayados se muestra como una incógnita este torneo, y necesita mejorar su desempeño si no quiere convertirse en una de las decepciones del torneo. León todavía no sabe lo que es ganar como visitante y se coloca en en antepenúltimo puesto de la tabla este semestre.

FC Juárez vs Necaxa | sábado 14 de febrero (19:06 horas)

Las emociones continúan en la frontera. Los Bravos han perdido dos partidos de locales y se mantienen fuera de la zona de clasificación. Pedro Caixinha quiere demostrar que puede ser el entrenador que ponga a los “Bravos” en lugares estelares de competencia. Los ‘Rayos’ vienen de conseguir su mejor resultado del torneo tras golear 4-1 a San Luis y esperan mantener el buen ritmo para ligar triunfos y subir lugares.

Chivas vs América | sábado 14 de febrero (21:07 horas)

El Clásico Nacional de este torneo llega en el fin de semana del Amor y la Amistad. Guadalajara vive su mejor momento en años después de cinco victorias consecutivas para arrancar el certamen. Los rojiblancos defenderán el liderato frente a su gente y ante su acérrimo rival, lo que los podría colocar como uno de los favoritos este torneo y un serio contendiente. Por su parte, las ‘Águilas’ parecen estar en su peor torneo desde que llegó Andre Jardine. Los azulcremas han ganado sus últimos dos partidos del torneo regular, pero dejaron una imagen poco convincente ante el Olimpia de Honduras en la Concacaf Champions Cup.

Cruz Azul vs Tigres | domingo 15 de febrero (16:30 horas)

Para iniciar la acción del domingo, tendremos el partido entre dos contendientes. ‘La Máquina’ sigue demostrando su buen nivel este año. Los cementeros han arrancado con dos victorias como locales en su nueva “casa” el Estadio Cuauhtémoc, refrendándose como uno de los más fuertes jugando en esta condición. Mientras tanto, Tigres ya subió al segundo lugar de la tabla general luego de su racha actual de dos victorias consecutivas y quieren acercarse a los líderes y perfilarse con un buen puesto a la liguilla.

Santos Laguna vs Mazatlán | domingo 15 de febrero (17:00 horas)

La sexta fecha cierra con los dos últimos lugares de la tabla enfrentándose. Santos Laguna ha sido la defensa más goleada del torneo con 17 anotaciones en contra en cinco partidos. En frente, los ‘Cañoneros’ han perdido cinco encuentros de forma consecutiva para arrancar el semestre y ya se ubican en el último lugar de la tabla de cocientes, lugar en el que también terminaron en año pasado, por lo que pagarían de nueva cuenta la mayor multa para evitar el descenso.