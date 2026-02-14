Clásico Nacional 2026: dónde ver EN VIVO Chivas vs América, horario y todo lo que debes saber hoy 14 de febrero de 2026

Cada año, el calendario del futbol mexicano tiene marcado este día como fecha clave, y no es para menos. El Clásico Nacional vuelve a escena en el Clausura 2026, un choque que trasciende la tabla y se instala directo en lo que tienes que ver, le vayas a Chivas, al América o a ninguno.

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar y con la narrativa habitual: orgullo, historia y la posibilidad de inclinar la balanza en la rivalidad más mediática del país. En la cancha no solo se disputan tres puntos, también la conversación de la semana.

Horario del Chivas vs América hoy

El encuentro está programado para disputarse la noche de este sábado 14 de febrero de 2026, en un horario estelar pensado para que nadie tenga pretexto.

Fecha: sábado 14 de febrero de 2026

sábado 14 de febrero de 2026 Hora: alrededor de las 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver el Clásico Nacional en vivo

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y plataformas de streaming, por lo que seguir el juego será sencillo sin importar dónde estés.

Opciones para ver el Chivas vs América EN VIVO:

Televisión

El duelo podrá seguirse en señal abierta, lo que amplía el alcance a millones de aficionados en todo el país.

Streaming

También habrá opción digital para verlo desde celular, tablet o computadora, ideal para quienes prefieren la experiencia en línea o no estarán frente a una televisión.

Lo que está en juego en el Clausura 2026

Más allá de la rivalidad histórica, este partido tiene implicaciones deportivas importantes.

Posicionamiento en la tabla: ambos buscan consolidarse en zona competitiva

ambos buscan consolidarse en zona competitiva Confianza rumbo a la segunda mitad del torneo: un triunfo en el Clásico suele tener efecto anímico inmediato

Claves del partido

Los Clásicos suelen jugarse con un ritmo alto desde los primeros minutos, lo que obliga a minimizar errores defensivos.

Quien controle la posesión y la transición tendrá mayores probabilidades de inclinar el juego. En duelos tan cerrados, las oportunidades claras suelen ser escasas, por lo que la contundencia será determinante.

¿Por qué este partido sigue siendo el más visto del futbol mexicano?

El enfrentamiento entre Chivas y América mantiene su lugar como el evento deportivo más seguido de la liga por una combinación simple: tradición, alcance mediático y una rivalidad histórica.

Incluso en la era del streaming y la fragmentación de audiencias, el Clásico conserva su capacidad de reunir a millones frente a la pantalla y dominar las tendencias en redes sociales.