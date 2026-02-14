Collin Morikawa salta al segundo sitio en Pebble Beach y asusta al líder Akshay Bhatia

AT&T Pebble Beach Pro-Am. Collin Morikawa firma la mejor tarjeta estadística de su carrera en Pebble Beach. (Foto especia)

Imponiéndose al agresivo viento que sopló en Pebble Beach, Akshay Bhatia hizo lo suficiente al principio de su ronda con seis birdies en siete hoyos, pero se le atravesaron dos bogeys en la parte final y sacó un 68 (-4), para mantener el liderato en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, y con dos golpes de ventaja sobre un grupo de tres jugadores empatados en el segundo sitio.

Collin Morikawa, el dos veces campeón de un Major, más Sepp Straka y Jake Napp suman 199 golpes (-17), dos menos que Bhatia, quien aspira a su tercera victoria en el PGA Tour a sus 24 años.

Bathia mantuvo el liderato, pero fue Morikawa el que se llevó los reflectores el sábado, luego de su ronda de 62 (-10), logrando 11 birdies por un bogey que lo elevaron 25 puestos en la clasificación, quedando empatado en el segundo lugar con Jake Knapp (66) y Sepp Straka (67).

Bhatia comenzó la tercera ronda compartiendo el liderato con Ryo Hisatsune y amenazó con convertirla en una carrera desbocada. Llegó a tener una ventaja de hasta cinco golpes, pero un bogey en el hoyo 12 empezó a cambiar la situación. Fue su primer bogey del torneo, cometió el segundo en el hoyo 17, cuando el viento lo envió al búnker y falló un putt de 1,2 metros.

Morikawa firmó un 62 en el ventoso Pebble Beach, acertando los 18 greens, fue la mejor actuación estadística de su carrera en golpeo de bola. Morikawa ganó 6.46 golpes en el campo con su juego de aproximación el sábado, la mayor cantidad que ha acumulado en una sola ronda en el PGA Tour. Fue casi tres golpes mejor en aproximación que el siguiente mejor jugador en la tercera ronda.

“La bola iba donde quería, los putts entraban cuando los necesitaba”, dijo Morikawa. “Simplemente nunca me adelanté. Este juego ya es bastante estresante y creo que lo hago aún más estresante por alguna razón”.

El campeón defensor, Rory McIlroy (72) quedó a 10 golpes de distancia del líder. Tuvo un triple bogey (hoyo 4) y un doble bogey (hoyo 18) en su tercera ronda de 72.

Scottie Scheffler salvó la jornada con un 67 y eso le permitió colocarse a 9 golpes de la punta, fue hasta la tercera ronda cuando pudo superar a Rory, y aunque todo puede pasar en domingo, los dos mejores jugadores del mundo están distantes de la disputa por el título.