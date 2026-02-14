Lasse Gaxiola cumple su sueño de competir en los mismos JO que su madre Sarah Schleper

Milano Cortina 2026. Lasse Gaxiola debutó en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno a sus 18 años. (Conade)

El cuarto día de actividades en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, marcó un hito para el deporte mexicano con el debut de Lasse Gaxiola en esquí alpino.

Con tan solo 18 años, el deportista logró competir en la misma justa olímpica invernal junto a su madre, la experimentada esquiadora Sarah Schleper, quien cuenta con siete justas en su palmarés.

Gaxiola compitió en la modalidad slalom gigante en el trazado de Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre en Valtellina, donde concluyó en el lugar 53 con un tiempo oficial de 2:48.08 minutos.

La carrera se compone de dos descensos donde el esquiador nacional obtuvo un cronómetro inicial de 1:27.23 y el segundo de 1.20.85 minutos, que finalmente los posicionaron en la casilla 53 de 69 deportistas que completaron la prueba de velocidad.

Asimismo, Lasse Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven que disputa unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo que marca esta edición histórica para nuestro país.

La competencia la ganó el brasileño Lucas Pinheiro (2:25.00 minutos), quien obtuvo la primera medalla para su país y para Latinoamérica en esta edición, mientras que Suiza hizo el 2-3 con Marco Odermatt (2:25.58) y Loic Meillard (2:26.17).