WWE WrestleMania 42: estas son las cuatro luchas que anunciaron en RAW en 30 de marzo

WrestleMania 42 Hasta el momento, se han anunciado ya 12 combates para las 2 noches de la 'Vitrina de los Inmortales' de WWE.

Estamos a un par de semanas de que el evento de Wrestling más grande del mundo viva su edición número 42 en Las Vegas y ya tenemos cuatro eventos más confirmados. Durante la más reciente transmisión de RAW en vivo desde Nueva York, la industria anunció oficialmente cuatro enfrentamientos que veremos en “La vitrina de los inmortales”, incluido el de la disputa por el título intercontinental con los mexicanos Penta y Dragón Lee como protagonistas.

Resumen de Raw de 30 de marzo: anuncian cuatro luchas para Wrestlemania 42

Este lunes, el ‘Monday Night’ visitó el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Después de anunciar que John Cena estará como host del evento apenas unos meses después de su retiro, la marca roja de la WWE confirmó cuatro combates más para las dos noches de WrestleMania 42 que se realizarán este próximo 18 y 19 de abril.

Seth Rollins vs Gunther

Después de varias semanas sin apariciones en el show semanal, ‘El General’ del ring volvió al cuadrilátero para hacer oficial su combate en WrestleMania. Gunther apareció para atacar a Seth Rollins y confirmar que se estarán enfrentando próximamente. La afición estaba a la expectativa de ver de nueva cuenta al austriaco de nueva cuenta en acción para coronar un año en el que retiró a John Cena y a AJ Styles.

Penta defenderá el título Intercontinental en lucha de escaleras

Después de varias semanas defendiendo el campeonato Intercontinental de la WWE, ‘El Zero Miedo’ buscará un momento estelar en este evento. Tras derrotar a Kofi Kinsgton, el mexicano anunció que estará realizando una nueva defensa ante Je’Von Evans, Rusev, JD y Dragon Lee en una lucha de escaleras. El primero en bajar el cinturón, se lo queda, prometiendo grandes emociones.

Lucha fatal de 4 por el título de parejas femenil

Las campeonas reinantes, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), van a defender los Campeonatos Femeninos de Parejas de WWE en un Fatal 4-Way confirmado oficialmente contra tres equipos de lujo: Charlotte Flair y Alexa Bliss, las legendarias Bella Twins (Brie y Nikki Bella) y el dúo explosivo de Bayley & Lyra Valkyria.

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Otra historia que concluirá próximamente es la de estos dos viejos aliados que alguna vez formaron parte de The Judgment Day. Luego de perder el campeonato Intercontinental a manos de Penta, Mysterio culpó a su ex compañero. En el show de Raw, ambos se retaron abiertamente para confirmar este combate.

¿Qué otras luchas están confirmadas para WrestleMania 42?

CM Punk vs Roman Reigns | Campeonato Mundial Pesado WWE en juego

Oba Femi vs Brock Lesnar

Jade Cargill vs Rhea Ripley | Campeonato Femenil de WWE en disputa

Cody Rhodes vs Randy Orton

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan| Campeonato Mundial Femenil en disputa

AJ Lee vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental femenil en disputa

Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Sami Zaynn vs Trick Williams | Campeonato de los Estados Unidos en disputa

Se espera que en las próximas semanas se sigan confirmando más enfrentamientos para las dos noches del esa edición 2026 de WrestleMania