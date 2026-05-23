Despojan a ‘Checo’ Pérez de su mejor resultado en la carrera Sprint en Canadá

GP de Canadá-F1. El piloto mexicano Sergio Pérez ha logrado su mejor resultado con Cadillac en la carrera Sprint del GP de Canadá. (@CadillacargF1_)

El piloto mexicano Sergio Pérez perdió lo que, hasta ahora, había sido su mejor resultado con Cadillac luego de que los comisarios decidieron penalizarlo descendiendo de la posición 11 al puesto 14 al momento de cruzar la bandera de cuadros de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá.

‘Checo’ Pérez se colocó en el puesto 13 en la arrancada como consecuencia de haber iniciado con los neumáticos blandos y tener una mejor respuesta desde el inicio, esto le permitió adelantar a varios de sus rivales, pero además, demostró ritmo para comenzar a superar a sus contrincantes hasta posicionarse 12 por detrás del Haas de Esteban Ocon.

El mexicano de Cadillac mantuvo la lucha durante la segunda parte de la carrera Sprint en comparativa con el coche americano, hasta que Ocon comenzó a tener problemas con el Haas admitiendo que, incluso en ritmo normal, el Cadillac parecía más veloz.

Sergio Pérez terminó en el sitio 11, pero luego...

Esto elevó a Sergio Pérez al puesto 11, pero unos instantes después de cruzar la meta fue despojado de la posición al ser sancionado por una maniobra defensiva contra Liam Lawson, Racing Bulls.

Durante la carrera, Lawson atacó a ‘Checo’ Pérez buscando la posición por la parte externa de la recta trasera que conduce a las dos últimas curvas del circuito antes de ingresar a la recta de la línea de meta. El neozelandés buscó la posición por el exterior, esto mientras Pérez defendía su puesto por la parte interna.

En la lucha, Lawson tuvo que recortar la chicana por el pasto, esto mientras ambos parecían llegar al contacto. La sanción significó que Pérez perdió su mejor resultado con Cadillac cayendo del puesto 11 al 14.

Lawson la trae con ‘Checo’ de tiempo atrás

Las complicaciones entre ambos pilotos surgieron en el 2024 cuando en el Gran Premio de México, Lawson llegó al contacto con Sergio Pérez dañando el Red Bull del latino, esto en una maniobra del neozelandés que buscaba impresionar a Christian Horner para ser considerado como reemplazo del mexicano en 2025. Sumado a esto, el kiwi además hizo una seña obscena a Pérez en esa carrera.

Si bien Lawson tomó el puesto del mexicano en Red Bull al año siguiente solo duró dos carreras antes de ser regresado a Racing Bulls.