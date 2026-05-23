George Russell gana la carrera Sprint tras incidente con Antonelli en el GP de Canadá

GP de Canadá- Fórmula 1. Los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli en plena lucha por ganar la carrera Sprint. (@F1)

El inglés George Russell se impuso en la carrera Sprint del GP de Canadá luego de protagonizar un incidente con Kimi Antonelli, que fue tercero detrás de Lando Norris, en la quinta parada del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Russell ganó el tercero de los seis Sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputada en Canadá- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y del otro Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

La batalla entre pilotos de Mercedes

La batalla por la victoria se calentó cuando Antonelli se puso a la par de Russell camino a la curva 1 y la maniobra terminó en un ligero contacto, con el italiano debiendo ir por el césped mientras se quejaba de que el británico lo había empujado fuera de pista.

El italiano perdió entonces la posición con Norris y explotó por radio pidiendo una sanción para Russell, lo que llevó a que Toto Wolff interviniera para pedirle que se enfocara en conducir. Eso lo aprovechó Norris para escalar y acabar sólo por detrás del británico.

Russell se encaminó a la victoria al cruzar la meta con 1s272 de ventaja sobre Norris, quien a su vez terminó con medio segundo sobre Antonelli.

Fórmula 1. George Russell y Kimi Antonelli al final de ríspida carrera Sprint entre ambos en Canadá.

El cuarto lugar quedó en poder de Piastri, seguido por Leclerc -a solo una décima-, Hamilton, Verstappen y Lindblad, con Colapinto a menos de dos segundos del piloto de Racing Bulls, a las puertas de los puntos.

Antonelli pide más claridad sobre las reglas internas en Mercedes

Hablando después de la carrera, Antonelli dijo que la férrea defensa de Russell no era como él había entendido las reglas internas de actuación de Mercedes, y pidió al equipo de Brackley más “claridad”.

“Obviamente, hacemos reuniones antes de las carreras y eso es lo que decimos en la sala”, dijo Antonelli. “Luego, por supuesto, corremos para ganar e intentamos hacer lo mejor para defender nuestra posición. Probablemente entendí el significado de esa reunión de una manera un poco diferente.

“Las emociones estaban muy a flor de piel en ese momento y obviamente yo estaba muy molesto. Pero solo necesito volver a revisarlo y seguro que vamos a hablar de ello y lo vamos a aclarar”, dijo el joven de 19 años.

Toto Wolff reaccionó sin dramatizar y con la esperanza de capitalizar su experiencia pasada. “Buen espectáculo, y la carrera también fue buena. Para nosotros, en realidad fue una muy buena experiencia de aprendizaje sobre cómo queremos hacer las cosas, o también sobre cómo no queremos hacerlas”, dijo el jefe de Mercedes.