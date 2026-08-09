Philadelphia Union vs. Necaxa: Hora, canal de transmisión en vivo de la Leagues Cup 2026

Philadelphia Union vs. Necaxa Philadelphia Union vs. Necaxa: Hora, canal de transmisión en vivo y lo que necesitan para no quedar eliminados en la Leagues Cup 2026 (Pexels)

La Leagues Cup 2026 no da margen de error y presentará un duelo de alta tensión entre Philadelphia Union y los Rayos del Necaxa. Ambos equipos cayeron en la jornada inaugural, por lo que este encuentro directo se convierte en una auténtica final para evitar la eliminación del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Philadelphia Union vs. Necaxa?

El encuentro se disputará este domingo 9 de agosto de 2026 sobre la cancha del Subaru Park. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo el juego por televisión y streaming?

Para seguir la transmisión de este duelo decisivo entre Necaxa contra Philadelphia Union, la opción disponible es mediante plataforma de streaming de Apple TV+ a través del pase MLS Season Pass.

Posibles alineaciones del partido

Ambos directores técnicos, Martín Varini por Necaxa y Ryan Richter por Philadelphia Union, buscarán presentar sus mejores jugadores sobre la cancha para poder conseguir los tres puntos importantes del torneo.

Philadelphia Union

Andre Blake

Nathan Harriel

Jakob Glesnes

Olwethu Makhanya

Kai Wagner

Danley Jean Jacques

Jack McGlynn

Quinn Sullivan

Dániel Gazdag

Mikael Uhre

Tai Baribo

Necaxa