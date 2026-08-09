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Conoce los horarios, la fecha y dónde ver la transmisión en vivo para no perderte este encuentro decisivo en el Subaru Park

Philadelphia Union vs. Necaxa: Hora, canal de transmisión en vivo de la Leagues Cup 2026

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Philadelphia Union vs. Necaxa
Philadelphia Union vs. Necaxa Philadelphia Union vs. Necaxa: Hora, canal de transmisión en vivo y lo que necesitan para no quedar eliminados en la Leagues Cup 2026 (Pexels)

La Leagues Cup 2026 no da margen de error y presentará un duelo de alta tensión entre Philadelphia Union y los Rayos del Necaxa. Ambos equipos cayeron en la jornada inaugural, por lo que este encuentro directo se convierte en una auténtica final para evitar la eliminación del torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Philadelphia Union vs. Necaxa?

El encuentro se disputará este domingo 9 de agosto de 2026 sobre la cancha del Subaru Park. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo el juego por televisión y streaming?

Para seguir la transmisión de este duelo decisivo entre Necaxa contra Philadelphia Union, la opción disponible es mediante plataforma de streaming de Apple TV+ a través del pase MLS Season Pass.

Posibles alineaciones del partido

Ambos directores técnicos, Martín Varini por Necaxa y Ryan Richter por Philadelphia Union, buscarán presentar sus mejores jugadores sobre la cancha para poder conseguir los tres puntos importantes del torneo.

Philadelphia Union

  • Andre Blake
  • Nathan Harriel
  • Jakob Glesnes
  • Olwethu Makhanya
  • Kai Wagner
  • Danley Jean Jacques
  • Jack McGlynn
  • Quinn Sullivan
  • Dániel Gazdag
  • Mikael Uhre
  • Tai Baribo

Necaxa

  • Ezequiel Unsain
  • Agustín Oliveros
  • Alexis Peña
  • Alejandro Mayorga
  • Emilio Martínez
  • Fernando Arce
  • Pedro Hargain
  • Pavel Pérez
  • Diber Cambindo
  • José Paradela
  • Tomás Badaloni

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