Philadelphia Union vs. Necaxa: Hora, canal de transmisión en vivo de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 no da margen de error y presentará un duelo de alta tensión entre Philadelphia Union y los Rayos del Necaxa. Ambos equipos cayeron en la jornada inaugural, por lo que este encuentro directo se convierte en una auténtica final para evitar la eliminación del torneo.
¿Cuándo y a qué hora es el partido Philadelphia Union vs. Necaxa?
El encuentro se disputará este domingo 9 de agosto de 2026 sobre la cancha del Subaru Park. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).
¿Dónde ver en vivo el juego por televisión y streaming?
Para seguir la transmisión de este duelo decisivo entre Necaxa contra Philadelphia Union, la opción disponible es mediante plataforma de streaming de Apple TV+ a través del pase MLS Season Pass.
Posibles alineaciones del partido
Ambos directores técnicos, Martín Varini por Necaxa y Ryan Richter por Philadelphia Union, buscarán presentar sus mejores jugadores sobre la cancha para poder conseguir los tres puntos importantes del torneo.
Philadelphia Union
- Andre Blake
- Nathan Harriel
- Jakob Glesnes
- Olwethu Makhanya
- Kai Wagner
- Danley Jean Jacques
- Jack McGlynn
- Quinn Sullivan
- Dániel Gazdag
- Mikael Uhre
- Tai Baribo
Necaxa
- Ezequiel Unsain
- Agustín Oliveros
- Alexis Peña
- Alejandro Mayorga
- Emilio Martínez
- Fernando Arce
- Pedro Hargain
- Pavel Pérez
- Diber Cambindo
- José Paradela
- Tomás Badaloni