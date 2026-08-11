Luis Carrera vuelve a la acción en el Sunshine Tour en Sudáfrica

Un mexicano anda en Sudáfrica. Luis Carrera luchará esta semana por su primera victoria de la temporada en el Sunshine Tour. (Foto especial)

Luis Carrera retoma esta semana sus actividades en el Sunshine Tour, después de ganar medalla de plata en el golf de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El mexicano tendrá acción en el FNB Eswatini Challengue a jugarse del 13 al 15 de agosto en el Royal Swazi Spa Country Club, que se localiza más allá de la frontera oriental de Sudáfrica.

Carrera, que también es jugador reserva de LIV Golf, saldrá a buscar su primera victoria de la temporada en el Sunshine Tour, después de que en la temporada 2025 de su debut tuvo cosechas consecutivas en el torneo inaugural, el FCB Zim Open, y una semana después en el Kit Kat Pro-Am.

En la actual temporada solo ha jugado cuatro torneos sin el éxito de su año de debut cuando llegó a estar en el Top 10 de la Orden al Mérito, en la actualidad es el 90 de ese listado.

Para el torneo FNB Eswatini Challengue, el mexicano es uno de los cinco primeros en la lista de ganadores, posición que le aporta confianza para lograr un resultado digno de su calidad de golf.

El Royal Swazi es un campo muy retador

Una de las características del Royal Swazi Spa Country Club es que se localiza en un entorno privilegiado dentro del valle de Ezulwini (el ‘Valle del Cielo’).

Este campo de golf destaca por su diseño clásico tipo paisaje modelado y sus magníficos

fairways, flanqueados por una impresionante variedad de árboles y arbustos. Su trazado ha sido renovado por el arquitecto de renombre mundial Peter Matkovich.

Este campo ha visto coronarse a figuras como Ernie Els y John Daly. Si bien los profesionales pueden llegar a superar el par con facilidad, nadie considera que el campo sea demasiado sencillo.

Entre sus desafíos se incluyen lagos, zonas de fuera de límites, barrancas de densa vegetación, bunkers estratégicamente situados, brisas cambiantes y agrupaciones de magníficos árboles y plantas autóctonas.