Scottie Scheffler y Rory McIlroy comparten grupo en el FedEx St. Jude Championship

FedEx St. Jude Championship. Scottie Scheffler y Rory McIlroy son actualmente los mejores jugadores del PGA Tour. (Foto especial)

Los dos mejores jugadores del mundo Scottie Scheffler y Rory McIlroy acapararán el protagonismo este jueves, cuando inicie el FedEx St. Jude Championship, compartirán grupo durante las dos primeras rondas en TPC Southwind y jugarán en el horario matutino.

Scheffler, el número uno del mundo, no sólo buscará ganar la FedEx Cup por segunda vez, sino que también intentará conseguir su segunda victoria de la temporada esta semana.

Al estadounidense se unirá, en una aparición poco habitual, el número 2 del mundo, Rory McIlroy, quien se saltó la primera ronda de los playoffs la temporada pasada.

Este torneo, el primero de los playoffs de la FedExCup arranca en Memphis, Tennessee y contará con otros grupos estelares: Tommy Fleetwood con Jordan Spieth, y Tom Kim con Ludvig Åberg.

En el torneo de esta semana participan sólo los 70 mejores jugadores de la clasificación de la FedExCup, y los 50 primeros de este torneo sin corte avanzarán al BMW Championship.

La bolsa de premios es de 20 millones de dólares y los puntos se multiplican por cuatro en comparación con los torneos estándar del PGA Tour, por lo que la clasificación podría sufrir cambios drásticos según los resultados.

En las apuestas Scheffler es el favorito de esta semana con una cuota de +480 en las apuestas del FedEx St. Jude Championship 2026 de FanDuel Sportsbook. Los otros destacados son McIlroy (+1500), Xander Schauffele (+2000) y Sam Burns (+2000).

La acción de la primera y segunda ronda de los grupos estelares en Memphis se emitirá en ESPN, así como la primera y segunda ronda del BMW Championship y del Tour Championship.