César ‘Chino’ Huerta apunta para regresar a Pumas de la UNAM

Pumas de la UNAM. Hace poco más de un año César Huerta salió del equipo universitario para ir a jugar con el Anderlecht, ahora está a punto de volver. (Foto especial)

Todo indica que los Pumas de la UNAM y el Anderlecht negocian para que César ‘Chino’ Huerta pueda regresar con su ex equipo a Ciudad Universitaria.

Huerta, el jugador que salió del equipo universitario para ir a jugar con el Anderlecht de Bélgica parece que regresaría antes de lo esperado, pero sería con el club universitario al que le falta un jugador por la banda izquierda, tras la salida de Jordan Carrillo que se fue con rumbo a las Chivas.

El cuerpo técnico de Pumas, encabezado por Esteban Solari, ya había adelantado que buscaban refuerzos por la lesión de Sebastián Córdova, que fue sometido a cirugía hace unos días.

De concretarse el regreso del ‘Chino’ Huerta a los Pumas, el equipo universitario le ganaría la disputa al América, equipo que también lo quería en sus filas.

Equipos como Toluca, Cruz Azul, Monterrey y América también se habrían interesado César Huerta.