¿Puede ser el nuevo Julián Quiñones? Fans piden a 'Helinho' para la Selección Mexicana (@helinho.2000)

El delantero brasileño del Toluca, Helinho, ha causado furor en las redes sociales al subir un video entrenando con la playera de la Selección Mexicana, la cual estaba personalizada con su nombre y su característico número 11. Ante esto, en redes sociales usuarios han expresado su entusiasmo de que el jugador represente a México.

También han surgido comparaciones con Julián Quiñones, quien nació en Colombia y se naturalizó mexicano. El futbolista se ganó el cariño de los mexicanos después de su excepcional desempeño en el mundial pasado. Los fans esperan que Elinho se naturalice y juegue con la selección.

¿Por qué los aficionados quieren a Helinho en la Selección Mexicana?

Después de que Helinho publicara su video con la camiseta tricolor, usuarios en redes sociales han expresado su deseo de que el jugador represente a México, ya que el futbolista se ha consolidado como una pieza clave de Toluca; además, recientemente se anunció su renovación hasta el 2029.

El brasileño llegó a México en 2024 y desde ese momento se ha hecho imprescindible para su equipo con goles y asistencias en uno de los momentos más exitosos del Toluca. Ha participado en 71 partidos oficiales en los que ha marcado 19 goles y 11 asistencias.

En la lista de éxitos que ha acumulado desde su llegada se encuentran los bicampeonatos de la Liga MX del Clausura 2025 y Apertura 2025.

¿Puede Helinho jugar con la Selección Mexicana?

Por el momento no es posible que Helinho juegue para la Selección Mexicana, ya que primero tiene que cumplir con los requisitos para naturalizarse mexicano. Uno de ellos es tener cinco años de residencia continua en México, la cual cumpliría hasta el 2029.

Además, para formar parte de la Selección Mexicana tendrá que buscar el One Time Switch, debido a que jugó en categorías menores en Brasil.